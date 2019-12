Vale, la piccolina di Pezzi unici: “Fare l’attore ti coinvolge completamente”

A tu per tu con Carolina Sala, la più piccola del gruppo dei Pezzi unici

Piano piano stiamo conoscendo le storie di tutti i Pezzi unici. Oggi è il turno di Carolina Sala, la più giovane del gruppo. L’attrice veneta, giovanissima, interpreta Vale che è la fidanzata di Lapo, l’irascibile del gruppo. Vale viene da un passato di violenza ma è determinata a riprendere in mano la sua vita. Il grande amore che sta vivendo con Lapo la sta facendo crescere anche se il segreto che tutti i Pezzi unici nascondono sulla morte di Lorenzo la sta schiacciando e forse potrebbe crollare. Sembra fragile ma ha comunque dimostrato di aver coraggio da vendere come quando ha tentato di risolvere il problema del suo Lapo con il compagno della madre. Vanni l’ha presa a cuore, forse perché è la più piccolina. Cosa pensa di questa esperienza Carolina Sala che è al suo primo grande ruolo televisivo? Come si è trovata sul set al fianco di attori del calibro di Panariello e Castellitto e ad essere diretta da una registra esperta come Cinzia Th Torrini?

Carolina Sala: “La prima puntata di Pezzi unici abbiamo voluto vederla tutti insieme”

Raggiunta da Radiocorrietetv, Vale ha speso belle parole per tutti: “Sono la più giovane del gruppo e da quando è iniziata quest’avventura, sono stata catapultata in un mondo nuovo senza sapere bene come muovermi. Si è formato un bel gruppo di amici, Cinzia è stata una guida per tutti noi e Sergio Castellitto un maestro”. Per quanto riguarda il suo personaggio Vale, ha confessato che: “Valentina ha avuto una vita complicata, fatta di abusi e traumi. Sotto questo aspetto, ovviamente, non mi sento vicina a lei. Entrambe abbiamo però le nostre insicurezze. Il set di Pezzi unici è stata la mia prima esperienza televisiva e al personaggio, che lo richiedeva, ho cercato di trasferire tutte le titubanze e timori”. Poi c’è il grande amore con Lapo: “è un incontro che le dà la forza e le permette di iniziare un percorso di rinascita”.

Il futuro di Carolina Sala tra studio e una carriera artistica ancora tutta da costruire

Data la giovane età, la domanda sul futuro sembra proprio inevitabile. Ma Carolina Sala è molto tranquilla sotto questo aspetto e rivela che: “Non ho la smania di arrivare subito. Voglio studiare, formarmi e diventare brava, continuare a lavorare. Questa mi dà felicità. Fare l’attore non è solo un lavoro, è qualcosa che ti coinvolge completamente”. Testa sulle spalle, la giovane ragazza. Carolina Sala e gli altri Pezzi Unici vi aspettano questa sera alle ore 21.20 su Rai Uno per la quarta puntata di Pezzi unici.