Pezzi unici, anticipazioni quarta puntata: pista droga, Vanni sospetta di Elia

Pezzi unici: la storia di Vanni e dei ragazzi

Pezzi unici sta regalando grandi emozioni a tutti gli appassionati. Le storie dei ragazzi sono sempre più coinvolgenti: il rapporto tra Lapo e sua madre, la sofferenza e la rabbia repressa del ragazzo arrivano al cuore. Ma anche il burbero Vanni si sta ritagliando spazio nel cuore di tutti: anche se non lo dà a vedere e non lo confesserà mai, sotto sotto fa di tutto per proteggere i suoi Pezzi unici. Anche dalle grinfie della cattivissima zia interpretata da Loretta Goggi. Ma i problemi non sono finiti qui: Vanni ha anche ricevuto la visita degli ispettori della ASL e rischia di chiudere il laboratorio: escogiterà un ingegnoso piano grazie all’aiuto di Don Gianni. I ragazzi è palese che stiano nascondendo qualcosa riguardo la morte di Lorenzo e nella storia di Linda, la madre di Lapo, questo appare evidente. Vanni nutre forti sospetti su Lapo a causa della violenza che manifesta in ogni occasione. Cosa ci facevano tutti e tre insieme quando hanno salvato Linda dall’overdose? Chi sta minacciando i ragazzi? Intanto Chiara e Vanni sono sempre più distanti.

Cosa succede nella quarta puntata di Pezzi unici: le anticipazioni

Cosa ci aspetterà nella quarta puntata di Pezzi unici? La prossima puntata di Pezzi unici sarà dedicata al personaggio di Elia, il musicista con problemi di droga. Anche lui sembra essere coinvolto nella storia della morte di Lorenzo e i due sembrano essere legati dallo stesso destino. Entrambi infatti sono stati tossicodipendenti: questo farà nascere dei sospetti in Vanni. Lorenzo gli aveva chiesto dei soldi prima di morire che lui gli aveva negato. Chiara lo accusa così di pensare solo al denaro e di essere l’unico responsabile della morte del figlio. I ragazzi vivono dei forti momenti di tensione tra di loro: devono trovare i soldi necessari per comprare il silenzio di Linda che altrimenti potrebbe rivelare tutto mettendoli in guai seri.

Come rivedere tutti gli episodi di Pezzi unici

Pezzi unici è la nuova fiction di RaiUno con la regia di Cinzia TH Torrini e con Sergio Castellitto come protagonista. La rete ammiraglia sta puntando molto su questo tipo di serialità per la stagione e i risultati le stanno dando ragione. Pezzi unici è divisa in sei puntate per un totale di dodici episodi. Il prossimo appuntamento con la quarta puntata di Pezzi unici è per domenica 8 dicembre alle ore 21.25 su Rai Uno. Tutti gli episodi andati in onda sono disponibili sul sito della Rai o tramite l’app per smartphone e tablet RaiPlay.