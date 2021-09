Vale e Bise, terribile incidente: come stanno (lei è incinta, come sta il bebè)

Terribile incidente stradale e grande spavento per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna del duo Matt & Bise. Le due star del web, tramite il loro profilo Instagram, hanno reso noto di essere incappati in un episodio che poteva finire in modo tragico. Per fortuna il peggio è stato scampato. La paura è stata accresciuta dal fatto che la giovane 21enne è incinta. Valentino, che ha quattro anni in più della compagna, ha rassicurato tutti dicendo che la dolce attesa non è a rischio nonostante il pesante impatto.

L’incidente è avvenuto ieri sera mentre i due comici erano a bordo di una Mercedes bianca. Alla guida c’era Bisegna. Dalle foto postate sui social si capisce in fretta che l’urto è stato terrificante. “Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante”, ha esordito Bisegna su Instagram, commentando le foto della vettura distrutta.

“Sara è stata portata in ospedale – ha aggiunto – dove hanno controllato che il bambino stesse bene; è stato davvero un momento forte, ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato. Siamo qui per miracolo!”

Spazio quindi a una riflessione sulla fragilità dell’esistenza e sulla sua intrinseca preziosità: “La vita può finire in un attimo, una minima distrazione, un singolo momento può far finire tutto. La vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero! Abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so è che non guiderò più di venerdì 17″.

Non sono stati forniti i dettagli della dinamica dell’incidente.

Sara Di Sturco e Valentino Bisegna del duo Matt & Bise aspettano un figlio

Era il 16 luglio quando Sara e Valentino annunciavano via social, dove hanno un seguito imponente (quasi 2 milioni di followers), di aspettare un bebè. Immediata la reazione entusiasta dei fan che hanno ricoperto di congratulazioni e in bocca al lupo la coppia.

La settima scorsa il duo ha invece svelato il sesso del bebè, informando con una serie di post social di aspettare un maschietto. Dunque tra qualche mese appenderanno sul portone di casa un bel fiocco azzurro. Il parto di Sara è previsto all’incirca per il prossimo gennaio.

Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, così sono diventati popolari

Valentino Bisegna è nato il 17 marzo 1993 sotto il segno dei Pesci e grazie a You Tube è diventato popolarissimo. Sara Di Sturco ha invece raggiunto la notorietà su TikTok, dove è una vera e propria celebrità, con oltre 2,6 milioni di followers che la seguono. Nata il 22 maggio 1997 a Roma, ha cominciato a realizzare video su TikTok circa due anni fa, quando c’era ancora Musical.ly. Le sue passioni sono la danza, le stelle e lo spazio. Infatti spesso nelle clip che confeziona tratta di argomenti relativi al paranormale e al fantasy.