Sara Di Sturco e Valentino Bisegna (Vale e Bise) presto genitori: l’annuncio

Cicogna in volo per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna del duo Matt & Bise. Le due star del web hanno annunciato nelle scorse ore la dolce attesa. Grande gioia per i due giovani che hanno entrambi sottolineato di essere al settimo cielo per la notizia della gravidanza. Ma chi sono Sara e Valentino? A qualcuno i loro due nomi potrebbero dire poco, ad altri, in particolar modo agli affezionati di Tik Tok e YouTube, dicono molto di più, visto che tutti e due hanno un seguito milionario sulle piattaforme della rete.

Di seguito il post con cui il comico Bisegna ha informato i suoi numerosi fan della lieta novella:

“Il sogno di una vita. Diventeremo genitori. Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva “ cosa desideri di più al mondo?” La mia risposta era sempre “diventare papà” ed ora il mio più grande desiderio si sta avverando, con la persona che amo. Siamo giovani, forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita ti possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esister. Siamo tanto felici e spero lo siate anche voi che mi avete accompagnato in questi ultimi anni della mia vita. Eh sì fra un po’ di mesi diventerò Papà Bise”

Emozione a non finire anche per Sara Di Sturco:

“Ebbene si, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande… un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia. Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita. Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino ed il mio è proprio questo. Spero siate felici per noi e che ci sosterrete in questa grande avventura. Quindi… beh che dire… SORPRESA!

Chi è Sara Di Sturco

Sara Di Sturco, su TikTok, è una vera e propria celebrità, con oltre 2,6 milioni di followers che la seguono. Nata il 22 maggio 1997 a Roma (ha 4 anni in meno rispetto a Valentino), ha cominciato a realizzare video su TikTok circa due anni fa, quando c’era ancora Musical.ly. Le sue passioni sono la danza, le stelle e lo spazio. Infatti spesso nelle clip che confeziona tratta di argomenti relativi al paranormale e al fantasy.

“Tutto è iniziato grazie a mio cugino, che un bel giorno mi disse: guarda c’è questa applicazione dove puoi registrare i video che la gente poi vede. Mi è sempre piaciuto comunque condividere la mia vita sui social fin da piccola“, ha dichiarato in una intervista. All’inizio, sul social, la Di Sturco si faceva chiamare Opssarah e Babyprincesshh.

Con Bisegna è uscita allo scoperto pochi mesi fa, più precisamente nel marzo scorso. Si è subito capito dalle dediche d’amore reciproche che la storia non era da catalogare come semplice flirt primaverile. E infatti i due, in men che non si dica, hanno deciso di mettere su famiglia.

Chi è Valentino Bisegna del duo Matt & Bise

Matt & Bise, comici e non solo, sono diventati popolarissimi su YouTube e non solo (Bisegna su Instagram ha un seguito di quasi 2 milioni di followers). Matt è il nome d’arte di Matteo Pelusi ed è nato il 17 gennaio 1993 sotto il segno del Capricorno. Bise, al secolo Valentino Bisegna, è venuto alla luce il 17 marzo 1993 sotto il segno dei Pesci. Entrambi sono originari di Torino.