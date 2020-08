Vale Bise positivo al Coronavirus: “Una sensazione brutta”

Vale Bise è risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo in queste ore ci pensa lo stesso Youtuber, il cui nome è Valentino Bisegna. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, rivela di essere davvero sconvolto per questo risultato. Lui stesso era convinto che l’esito del tampone sarebbe stato negativo. Il motivo? Gli amici con cui ha trascorso del tempo e con cui è stato a contatto in Sardegna sono risultati negativi. Proprio per tale motivo, ora Vale di Matt & Bise non riesce a comprendere come abbia potuto contrarre il Covid-19 solo lui, tra la cerchia di persone che ha frequentato in Sardegna. Sebbene fosse convinto di non avere il Coronavirus, per scrupolo Valentino ha scelto di effettuare un tampone. Il dottore, secondo quanto lui stesso scrive sul social, l’ha informato che la sua carica virale è molto bassa. Pertanto, potrebbe non aver contagiato nessuno. Detto ciò, lo Youtuber ammette comunque di sentirsi in colpa. Per lui questa è una sensazione davvero brutta, tanto che è possibile notare il suo rammarico.

Vale Bise ha il Coronavirus: lo Youtuber di Matt & Bise rammaricato

“Mi sembra assurdo ma sono risultato positivo al tampone. Io sto bene (per adesso) quindi state tranquilli per me”, inizia così il messaggio che Vale Bise sceglie di condividere su Instagram per rivelare l’esisto del test. Lo Youtuber ha il Coronavirus e non sa come sia possibile ciò. Valentino conferma, inoltre, che starà in isolamento nella sua casa a Torino per un bel po’ di giorni. Dopo il periodo prestabilito, dovrà sottoporsi nuovamente al tampone. Vale non è l’unico volto conosciuto sui social ad aver contratto il virus dopo la vacanza in Sardegna. C’è tanta polemica su alcuni personaggi di Uomini e Donne che hanno trascorso del tempo in questa regione e che, una volta tornati a casa, sono risultati positivi al Covid-19.

Vale Bise positivo al Coronavirus: lo Youtuber interrompe il video per tranquillizzarsi

Intanto, Vale Bise dimostra di essere profondamente rammaricato. Lo Youtuber ci tiene a precisare che sta bene. Valentino pensa di essere infatti asintomatico, ma ovviamente rischia di contagiare chi gli sta intorno. Ed è proprio questo il motivo per cui dovrà restare chiuso in casa finché il tampone non risulterà negativo. Non riesce a darsi una spiegazione e decide di interrompere il video sulle Stories di Instagram in quanto ha bisogno di tranquillizzarsi.