Vale Bise è diventato padre: come sta Sara e la reazione di Matt

Congratulazioni a Valentino Bisegna in arte Vale Bise, che lo scorso 20 gennaio è diventato padre per la prima volta. Ad annunciarlo via Instagram Stories è lo stesso youtuber e influencer, che sul suo profilo ha pubblicato data e ora del parto. Sul social leggiamo che il suo primogenito è venuto al mondo il 20 gennaio 2022, alle ore 22:45. Un bel maschietto, a quanto pare.

Nelle scorse ore, Vale Bise aveva raccontato ai suoi follower le ore pre-parto con molte Instagram Stories dall’ospedale. “Mi sento bene…mi sta venendo un infarto!” aveva commentato agitatississimo Vale Bise, di fronte al letto dove la compagna Sara di Sturco stava riposando prima di partorire.

Il parto era programmato ormai da tempo, e anche se il bambino, a quanto pare, ha rischiato di arrivare prima del previsto, tutto è andato secondo i piani dei neo genitori. Vale Bise, comprensibilmente impaziente, aveva pubblicato sul suo profilo una foto dove abbracciava il pancione della compagna, scherzando sul fatto che se il bimbo avesse fatto male alla mamma “sarebbe partita la prima punizione”.

Alla fine, tutto è filato liscio. Il bimbo è venuto alla luce senza particolari problemi. La Di Sturco ha pubblicato questa mattina un selfie con il viso disteso dal letto dell’ospedale, tranquilizzando così i suoi follower. “L’emozione più bella di tutta la mia vita, è impagabile e nessuno potrà mai superarla” ha scritto Sara, che è ora in attesa che il papà del bimbo la raggiunga in ospedale.

Nel frattempo, sono già arrivate le prime congratulazioni social che i fan aspettavano. Matteo Pelusi, il Matt del duo Matt & Bise, ha già avuto la fortuna di vedere il bimbo e ha raccontato commosso che “è bellissimo”. Dopo il salto in ospedale, in piena notte, Pelusi e Bisegna si sono fatti una pizza per festeggiare il lieto evento insieme al fratello di Vale, Alessandro.

La gravidanza della compagna Sara di Sturco lo youtuber l’aveva annunciata lo scorso luglio, con il classico post Instagram con la foto del pancione. I due, ufficialmente, si sono messi insieme lo scorso marzo.