Urtis su Basciano: ‘colpa di un peeling’. Ma lui non è un chirurgo?

Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, gestisce una rubrica sui suoi social. La rubrica intitolata “bisturi fatale” vede Urtis descrivere i vari ritocchini a cui si sottopongono i vip. Non è il primo a fare una rubrica del genere. Tantissimi professionisti utilizzano Instagram per raccontare i segreti estetici dei vip nazionali e non. Sono video che attirano sempre molto pubblico. Anche perché siamo tutti un po’ “suocere” quando possiamo farci i fatti altrui. Ma la rubrica di Giacomo Urtis in generale rimane sempre sul vago. Non si specificano mai gli interventi e spesso i vip in esame vengono “protetti” dalle parole di Urtis. Nell’ultimo video postato il chirurgo parla di Alessandro Basciano.

Sappiamo tutti come Basciano sia stato preso di mira ultimamente. Infatti dopo la sua comparizione a Verissimo è stato aspramente criticato per il suo aspetto fisico. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex di Uomini e Donne si è presentato gonfio e lucido. L’impressione è stata che il giovane si fosse sottoposto recentemente a qualche intervento estetico. Il cambiamento era evidente. Verissimo, la verità di Alessandro Basciano: “Non ero io, ho esagerato”. Come ha poi spiegato, però, tornando a Verissimo per una seconda volta, il gonfiore era dovuto ad un intervento al naso. Urtis in tutto ciò posta oggi un video in cui dichiara che Alessandro fosse gonfio a causa di un peeling eccessivo. Il che ha fatto “sbottare” il web.

Il web dubbioso sul lavoro di Giacomo Urtis

infatti i commenti degli utenti non hanno lesinato critiche amare verso il chirurgo dei vip. In molti hanno sostenuto che Giacomo Urtis abbia voluto postare il video solo per difendere l’amico Basciano. Il che però non ha senso. Dal momento che Alessandro aveva già dato la sua versione nella seconda intervista con la Toffanin. Alcuni ipotizzano qualcosa di più grave. Ovvero che Urtis non sappia con esattezza che tipo di interventi estetici possano causare tale gonfiore. Sostenendo quindi una mancanza di professionalità da parte del chirurgo dei vip.

Il che si ricollega ad un discorso fatto da Urtis poco tempo fa. Il chirurgo infatti dichiarava di non svegliarsi mai presto la mattina. Secondo Urtis le ore del mattino erano inutili e lui preferisce svegliarsi sempre tardi. Già in quel caso il web si era domandato come facesse un imprenditore come lui ad alzarsi tardi ogni giorno. Insomma qualche dubbio resta. Solo il tempo ci darà maggiori chiarimenti.