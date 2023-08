Urtis: “Sposo Corona. E sui rapporti intimi consumati dico che…”

Ecco un’altra “coronata“. Dalla Costa Smeralda, il gossip che non ti aspetti, o forse sì: Fabrizio Corona e Giacomo Urtis, ormai ribattezzato “Jenny”, sono stati protagonisti di una promessa matrimoniale. La data delle nozze è stata messa in agenda il prossimo anno. A raccontare la vicenda è Dagospia che nelle scorse ore ha raggiunto a Porto Cervo Urtis che ha chiosato festante: “Me l’ha chiesto oggi. Se è vero amore? Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…”. Dagospia si spinge più in là con le domande e chiede ad Urtis se ha già fatto l’amore con il promesso sposo Corona. “No comment”, la replica schiva.

Cosa c’è di vero in tale promessa nuziale. Quasi certamente nulla. Pare che sia l’ennesima trovata di ‘marketing gossipparo’ per far parlare un po’ di sé. Anche perché Corona è felicemente fidanzato con Sara Barbieri, ragazza di 23 anni (ben 26 in meno rispetto all’ex re dei paparazzi, che di primavere sul groppone ne ha 49). Quel che invece è certo è che Urtis e Fabrizio sono amici e si conoscono da molto. Da anni condividono una grande amicizia. Che forse, in certi periodi, si è trasformata in qualcosa di più.

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona, cosa c’è stato? Le confidenze del chirurgo dei vip

In passato, in più frangenti, si è sussurrato di una tresca sentimentale tra il chirurgo dei vip e Corona. Non si è mai capito, con precisione, se sia accaduto davvero qualcosa oppure no. Ad alimentare la curiosità, di recente, ci ha pensato lo stesso Urtis che, ospite a Belve da Francesca Fagnani (Rai Due), ha lasciato chiaramente intendere di aver avuto anche dei rapporti intimi con l’amico, in passato. Corona non ha smentito e anzi ha commentato lasciando liberi gli utenti di immaginarsi cosa sia accaduto.

Fatto sta che ora a Dagospia “Jenny” ha fatto sapere che si sposerà proprio con Corona il prossimo anno. Si ripete che tutta la vicenda è poco credibile e ha tutta l’aria di essere una boutade. Così come è poco credibile Urtis che dice “spero non lo faccia per business”. Suvvia Giacomo, tutti sanno che in questi gossippini ci marci dentro.