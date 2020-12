Ursula di Una Vita uccisa, l’attrice annuncia: “Decisioni drastiche”

Ursula Dicenta è una grande protagonista di Una Vita. Ha fatto girare intorno a sé diverse fasi della trama, la maggior parte. Con ogni modo, anche quello più credele, ha sempre cercato di raggiungere i suoi obbiettivi. Ben presto, però, i telespettatori italiani dovranno dirle addio! Ursula viene uccisa e così se ne va via un pezzo della soap! A parlarne oggi ci pensa nuovamente la sua ex interprete Montserrat Alcoverro, in un’intervista su Nuovo Tv. L’attrice, che ormai da mesi ha lasciato il set di Acacias, ammette che per lei Ursula è “un dono prezioso” per la sua carriera. Si tratta, infatti, di un personaggio versatile che ha tanti volti. Per ben quattro anni e mezzo è stata presente nella trama di Acacias 38 e l’attrice crede che il suo successo sia andato in parallelo con quello della soap. Non può non ricordare con felicità i momenti trascorsi sul set. Sin da subito è entrata in un ambiente sereno, sebbene il ritmo sia frenetico. Ricorda gli autisti, i truccatori, i parrucchieri, le sarte, i registi, il team tecnico della produzione e gli attori, con i quali si riuniva prima di preparare le scene.

Montserrat decide di dare al pubblico italiano qualche anticipazione su Ursula. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico nelle prossime puntate? “Tanta guerra”, risponde l’ex interprete della dark lady. La Dicenta continua a non farsi intimidire da nulla, ma arrivano per lei delle “sfide importanti” e dei “momenti di alti e bassi che costringeranno la Dicenta a prendere decisioni drastiche e terribili”. Dunque, prima della sua morte, Ursula riserva importanti colpi di scena. Come già ha spiegato in un’altra intervista, la Alcoverro fa sapere non è stata lei a decidere di lasciare la soap: “Non è stato deciso da me, ma dalla produzione!”.

Infatti, sembra proprio che l’attrice avrebbe continuato volentieri a girare le scene interpretando la famosa dark lady del quartiere spagnolo. Lei stessa ammette che le manca la soap, soprattutto perché ha fatto parte del suo cast per molto tempo. Questo le ha dato la “sensazione di una perdita familiare“. La sua vita, dopo aver detto addio a Ursula, è cambiata radicalmente. Ora ha più tempo libero, ma non dimenticherà mai la Dicenta e sarà sempre grata a tutta la produzione per la fiducia e l’amore che le hanno dimostrato.

Sul set per Montserrat è nata un’amicizia, quella con Pérez Quiros, l’interprete di Fabiana. Non può di certo dimenticare i momenti trascorsi con Carlos Olalla (Jaime Alday), Elena Gonzalez (Blanca) e Juan Gareda (Samuel). L’attrice, dopo la soap, non si è fermata: attualmente sta lavorando a uno spettacolo teatrale e c’è un film in attesa per il prossimo anno.