Ursula Bennardo, dannato Covid: volano gli stracci col fan, colpa della noia

Ursuala Bennardo, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne nonché dolce metà di Sossio Aruta, si è inalberata non poco nelle scorse ore. Maledetto Covid e maledetta noia. Il virus, oltre ad aver drammaticamente seminato oltre 100mila morti nel Bel Paese, sta facendo saltare i freni emotivi a parecchie persone. Pure quelli di Ursula che nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto su Instagram, avventurandosi nella ‘filosofia’. I momenti più belli si vivono, mica si fotografano. “Ed io mi sto annoiando”, la chiosa. Insomma, il ‘Bennardo pensiero’ ha voluto puntualizzare che questa pandemia ha davvero rotto le scatole. Qualche sua seguace, però, non ha preso troppo bene il suo filosofeggiare, ‘cantandogliele’ mica da ridere.

Una fan, a quanto pare non troppo fan (ma tant’è), nel leggere il post della compagna di Sossio l’ha invitata a non lamentarsi, ricordandole che non è la sola ad annoiarsi in questo particolare periodo. Finita qui? Manco per idea: la ramanzina nei confronti della Bennardo è proseguita, consigliandole di guardare in casa propria e di ringraziare il cielo che stia bene assieme a tutta la sua famiglia. “Sei un lamento continuo”, la chiosa dell’utente di Instagram. E Ursula? No, non ha preso affatto bene l’invito. “Ignorantella. Forse sono annoiata per la situazione visto che avendo quattro figli ho mille cose da fare? Genia”, la stilettata al vetriolo dell’ex dama del Trono Over.

Ma perché tanto da ridire? Semplice: la Bennardo, nell’ultimo periodo, in più post social, ha rimarcato quanto le manchi il sapore della normalità e quanto abbia voglia di tornare ad una vita pre-Covid. Evidentemente qualcuno ha ritenuto che tale desiderio sia stato eccessivo. Anzi, lamentoso. A quanto pare, però, Ursula non ha intenzione di prestare ascolto alla sua seguace definita “ignorantella”. E quindi tirerà dritta sulla sua strada. Amen!

Ursula e Sossio, niente nozze: matrimonio rimandato a data da destinarsi

Il grande evento avrebbe dovuto celebrarsi il 23 giugno ma visto che continua ad imperversare il maledetto Covid Ursula e Sossio hanno deciso di rimandare tutto a data da destinarsi. Meglio attendere tempi migliori, più calmi. Magari anche i nervi, allora, saranno meno tesi. O almeno si spera.