Ursula Bennardo prima del parto: “Era nei piani?”, poi confessione sul passato

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, una coppia affiatata dopo Temptation Island Vip e Uomini e Donne

Dopo la fine di Temptation Island Vip Sossio Aruta e Ursula Bennardo si erano lasciati perché lei non aveva tollerato i comportamenti di lui con la tentatrice Sara; a Uomini e Donne però Sossio ha saputo riconquistarla dimostrando tenacia e serietà, e Ursula ha interrotto qualsiasi conoscenza che stava portando avanti perché innamorata. La loro insomma è stata una storia d’amore travagliata che però è proseguita nel migliore dei modi, cioè con una gravidanza che terminerà verso la fine di ottobre con la nascita della piccola Bianca. Ursula ha parlato proprio del parto nelle sue recenti Instagram stories confessando cose di cui non aveva parlato e sbottonandosi sul suo passato.

Ursula Bennardo prima del parto: le parole sulla gravidanza

Delle tante domande che hanno fatto alla Bennardo – “Ti mancherà il pancione?” “Non credo… preferirò lei e la mia agilità” – due ci hanno colpito particolarmente; la prima riguarda la gravidanza, di cui Ursula si è detta entusiasta sebbene non fosse nei suoi piani avere un altro figlio: “Era nei piani avere un altro figlio?”, le è stato chiesto. “No – queste le sue parole –, non pensavo ne avrei più voluto un altro… è stata una sorpresa anche per me desiderarlo“. Evidentemente l’arrivo di Sossio ha sconvolto i piani di vita della Bennardo che tra l’altro dovrebbe convolare a nozze l’anno prossimo, anche se non ci sono ancora certezze.

Il passato di Ursula: “Tutti abbiamo qualcosa che cambieremmo”

Ursula ha anche parlato brevemente del suo passato sebbene non si sia sbottonata troppo: “Cosa cambieresti della tua vita?”, le è stato chiesto a un certo punto dell’ultima sessione di domande e risposte su Instagram. “Tutti – ha così risposto – abbiamo qualcosa che cambieremmo… Non sono mai cose ma persone…”. Probabilmente Ursula fa riferimento a qualche storia andata male, anche se non ci metteremmo la mano sul fuoco perché non sempre la sofferenza dipende dall’amore. Ad ogni modo è acqua passata ormai, e anche se i segni restano la nuova vita della Bennardo ci dimostra che è sempre possibile ricominciare.