Upas: torna nel cast uno storico amato protagonista, chi è

Da ormai 27 anni il pubblico di Rai Tre segue con affetto le intricate vicende dei protagonisti di Un posto al sole, la più longeva e amata fra le soap opera italiane. Proprio l’attaccamento ai personaggi di questo prodotto televisivo renderà molto gradita una notizia che è stata confermata nelle scorse ore: c’è infatti uno degli storici protagonisti che è pronto a tornare nella serie.

Il personaggio in questione è quello di Luca De Santis, interpretato nella serie dall’attore Luigi Di Fiore. Il personaggio in questione è rimasto lontano dalle vicende che girano intorno al Caffé Vulcano e dintorni per ben 20 anni, ma è finalmente pronto a fare il suo ritorno per la gioia dei telespettatori più nostalgici.

Il peronaggio di Luca De Santis era quello di un medico, entrato a far parte delle vicende della soap opera già a partire dalla seconda puntata della serie, in onda dal 1996. Dopo tante peripezie, amorose e lavorative, il professionista decise di lasciare il capoluogo partenopeo per intraprendere una nuova vita all’estero, partendo per un’importante missione in Africa. Adesso però il medico de Santis sta per fare il suo ritorno a Napoli, recuperando così tutto il tempo perso.

Perché il personaggio di Luca De Santis era sparito da Upas?

La conferma della notizia è arrivata nelle scorse ore sulle pagine di Telepiù. Al magazine televisivo, l’attore Luigi Di Fiore ha scherzato rispetto al fatto che questo ritorno ha un po’ il sapore di Ulisse che ritorna dopo 20 anni nella sua Itaca. Parlando alla rivista, inoltre, Luigi Di Fiore ha rivelato che ai tempi non aveva preso molto bene la sua uscita di scena forzata, anche alla luce dell’affetto che il pubblico aveva riservato al suo personaggio.

Ma quindi perchè il personaggio di Luca de Santis era stato eliminato da Upas? Alla rivista, l’attore ha raccontato:

“Dissero che il personaggio si era consumato e forse chissà avevano ragione. Io però soffrì moltissimo e per anni ho sperato di tornare. Quando avevo ormai perso le speranze mi è arrivato l’invito per la festa organizzata per le 6000 puntate della soap. E mi hanno comunicato il mio rientro.”

Nel frattempo, De Santis non è rimasto con le mani in mano. Negli ultimi anni, infatti, l’attore ha avuto modo di recitare per esempio ne Il commissario Nardone. “Nulla è come un posto al sole” ha però tenuto a commentato l’attore, che non vede proprio l’ora di tornare a recitare nella serie.