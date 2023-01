Grave lutto per Nina Soldano, la Marina Giordano della popolare soap opera Un Posto al Sole (Rai Tre). L’attrice pisana, nelle scorse ore, ha pubblicato un post sui suoi profili social, rendendo noto che è morto suo fratello Matteo, all’età di soli 54 anni. “Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969 – 2023 Ciao Matteo…. mio fratello”, ha scritto l’interprete a corredo di alcune foto in cui la si vede da piccina assieme all’amato parente. Dopo il triste annuncio, subito centinaia di fan e diversi colleghi della Soldano hanno lasciato messaggi di vicinanza e cordoglio. Il volto di UPAS ha preferito non aggiungere altri dettagli sul tragico episodio, non specificando le cause che hanno portato alla scomparsa di Matteo. Unica confessione quel “Te ne sei andato in silenzio” che fa pensare che il fratello sia deceduto nel sonno.

Nina Soldano, carriera e vita privata: il successo e le nozze con Teo Bordagni a New York

Antonina Soldano, detta Nina, è nata a Pisa il 26 marzo 1963, ed ha 6 anni in più rispetto al compianto fratello Matteo. Ha raggiunto la popolarità nel 1987, divenendo una delle protagoniste di un programma cult della televisione italiana, Indietro Tutta, show timonato da Renzo Arbore. Nella trasmissione interpretava Miss Sud. Dopo una lunga carriera tra cinema e piccolo schermo, ha acquisito ulteriore fama vestendo i panni di Marina Giordano nella fiction Un posto al sole.

L’esordio al cinema è datato 1988, anno in cui ebbe una parte ne La notte degli squali di Tonino Ricci e nel film Delitti e profumi di Vittorio De Sisti. La si ricorda anche in Paprika di Tinto Brass e nel ruolo da protagonista nella pellicola Fatalità di Ninì Grassia, al fianco di Nino D’Angelo.

Grazie alla sua fulgente carriera, nel 2013, ha ricevuto dall’Associazione Culturale Italiana di New York, un premio come attrice italiana più popolare all’estero. Inoltre, è stata ospite d’onore nel 2012, 2013 e 2015 al Festival della canzone italiana di New York.

Per quel che riguarda la sua vita privata, è legata a Teo Bordagni, professione ingegnere. I due si sono sposati negli Stati Uniti d’America, più precisamente a New York, nel 2016.