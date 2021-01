Un posto al sole, l’addio di Marina: parla Nina Soldano, cosa è successo

Nina Soldano saluta la soap opera Un posto al sole. Gli affezionati della fiction non vedranno più in video, probabilmente per sempre o almeno per un lungo periodo, il volto storico che ha vestito i panni di Marina, personaggio che fa parte dell’intreccio narrativo di UPAS da più di 17 anni (presente infatti dal 2003). La scelta di rinunciare alla figura di Marina non è assolutamente una decisione presa dall’attrice, come lei stessa ha specificato nelle scorse ore tramite i suoi profili social, bensì dalla produzione.

Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse in questi giorni Marina ha abbandonato il capoluogo partenopeo per convolare a nozze con Fabrizio e riprendere da dove si erano “fermati”. La scena è stata confezionata con tanto di immagini romantiche e struggenti. L’imprenditrice di UPAS ha quindi fatto le valigie e le ha messe nella sua vettura. Proprio nel momento in cui se ne stava andando da Napoli, è giunto Roberto Ferri, uomo con il quale nella fiction ha avuto una complicata storia. Ferri è arrivato proprio mentre lei stava partendo. “Addio Marina”, il sospiro nostalgico di Roberto. Quindi è calato il sipario sull’imprenditrice. E ora?

Un posto al sole, Nina Soldano: “Non so se Marina tornerà”

Nina Soldano ha commentato la scena via social e ha informato i telespettatori affezionati alla storica soap opera che non è stata lei ad aver preso la decisione di concludere la collaborazione con UPAS. “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta”, ha sottolineato. Subito dopo ha dichiarato di non sapere “se Marina, tornerà e quando”. “Io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza”, ha concluso. Chiaro quindi che l’abbandono a Un posto al sole non sia dipeso da lei. Non chiaro se più avanti il suo personaggio sarà nuovamente al centro delle trame oppure no.

Nina ha infine ringraziato i tanti fan che le hanno mostrato stima e affetto sia di recente, sia lungo tutto il suo percorso ad UPAS. “Vi amo”, la chiosa finale. Nel frattempo i telespettatori, sempre sui social, hanno dato avvio a una protesta, amareggiati sulla scelta di ‘tagliare’ una delle colonne portanti della soap opera. Quindi la domanda di un milione di dollari: Marina tornerà oppure no? E se s, quando? Per ora nessuno lo sa, neppure lei.