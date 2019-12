UPAS, Peppe Zarbo: “Cerco sempre di trattare bene Franco”

Peppe Zarbo, alias Franco, è uno dei personaggi più amati di Un posto al sole

Peppe Zarbo è uno dei volti più noti di Un posto al sole. Presente sin dalle prime puntate, è familiare al grande pubblico per l’interpretazione di Franco Boschi, l’unico vero supereroe della soap opera italiana. Certo ventitré anni sempre nello stesso ruolo sono molti e alle volte si rischia di risultare monotoni, ma per fortuna questo a Franco non è mai successo. Il suo personaggio ha subìto tante di quelle evoluzioni che la sua storia ha appassionato tutti e tutti ci si sono ritrovati almeno in qualche parte. Dalle corse in moto, alla boxe, alla frequentazione di ambienti poco raccomandabili ma al grande altruismo che ha sempre guidato ogni sua scelta. E il suo grande amore: Angela. Adesso Franco sembra aver messo la testa a posto: si è sposato con Angela, hanno una figlia e vivono una tranquilla realtà familiare. Cosa ne pensa Peppe Zarbo, il tenebroso quarantenne che si divide tra Napoli e Londra dove vive con la sua famiglia?

Peppe Zarbo: “Io Franco lo scopro ogni giorno”

In una intervista radiofonica a un’emittente locale (Radio 15 Minuti), Peppe Zarbo parla, inevitabilmente, del rapporto con il personaggio che interpreta: “Franco mi aiuta a non essere quello che è lui. Io sono costretto a recitarlo, spessissimo è lontano da me stesso per quello che è il suo passato e per quello che gli succede. Ha avuto un’evoluzione: Franco se va in moto adesso non supera i 100km. Io come Peppe non supero i 40 eh!”. Nel corso dell’intervista il focus si è sposato sulle trame di cui è protagonista Franco con la sua famiglia, in particolare il rapporto con Bianca e la sua maestra. Zarbo lo affronta così: “Il tema del rapporto con gli insegnanti è delicato perché tutti noi siamo genitori. Noi raccontiamo storie per tutto l’anno e come fai a non attenzionare una tematica di questo tipo? Io poi provengo da una famiglia di insegnanti e so quanti sacrifici fanno”.

Un posto al sole: un team di professionisti che lavora in una cornice irripetibile

Nel corso dell’intervista Peppe Zarbo dedica parole d’amore a Napoli, sua città di adozione: “Il segreto di questa meravigliosa avventura è la città di Napoli che si presta a raccontare tutte le storie della vita di una persona, e la fortuna che si sono incontrati attori di altissima professionalità in grado di dare spessore a queste storie”. E allora per continuare a scoprire i segreti di Napoli e le vite dei protagonisti di Un posto al sole, non perdete le prossime puntate della soap!