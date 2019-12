Un posto al sole: problemi per Bianca a scuola e la decisione dei genitori

Un posto al sole: ancora problemi per Bianca con la maestra Gagliardi

Da qualche settimana c’è una vicenda che sta iniziando a destare la preoccupazione dei fan di Un posto al sole. Stiamo parlando di Bianca Boschi e del rapporto con la sua maestra di scuola, la Gagliardi. La maestra è una di quelle vecchie scuola, pugno di ferro e poche smancerie con i bambini. Il rapporto con Bianca non è nato sotto i migliori auspici e adesso la piccola Boschi soffre molto questa presenza. Addirittura voleva andare a scuola con tutta la febbre pur di non creare attriti e tensioni con la maestra. Franco ha provato a consolarla e a spiegarle che non è questo il modo di affrontare i problemi, ma la piccola di casa si è mostrata veramente giù di morale tanto da fare preoccupare molto Franco e Angela, i suoi genitori. Anche il rapporto tra Angela e la maestra Gagliardi è molto teso: le due si sono già scontrate in qualche modo sulla diversità delle idee educative.

Franco e Angela prendono una decisione sul futuro di Bianca: le anticipazioni

La situazione che sta vivendo Bianca non rassicura né Franco né Angela. Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo i due prendere una decisione molto importante sul futuro di Bianca. Cosa riguarderà questa decisione? Andranno di nuovo ad affrontare la maestra Gagliardi o decideranno altro? Qualunque cosa sarà sicuramente verrà fatto pensando al futuro di Bianca che ha comunque dimostrato un certo talento per gli studi. Ed è un peccato che non voglia andare di buon grado a scuola. I prossimi episodi di Un posto al sole aiuteranno a chiarire la vicenda e Bianca potrà contare anche sul supporto dei suoi inossidabili nonni, Giulia e Renato.

Un posto al sole: non solo Bianca, cosa succede nelle prossime puntate?

La trama dei prossimi episodi di Un posto al sole non girerà solo intorno a Bianca: molte sono le cose in ballo all’ombra del Vesuvio. Guai in arrivo per Alberto Palladini perché Giulia ed Angela tenteranno di convincere Clara a denunciarlo. Ma non solo. Cene di famiglia anche per la nostra Regina dei Ghiacci: Marina conoscerà Sebastiano, lo zio di Fabrizio, e l’incontro si preannuncia difficile. per sapere come andrà, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.