Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre: Leone corrompe Diego

Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 5 dicembre: Leone corrompe Diego, Alberto in difficoltà

La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole si preannuncia ricca di colpi di scena. Due argomenti su tutti: il processo Leone e le malefatte di Alberto Palladini. Aldo Leone tenterà in tutti i modi di corrompere Diego Giordano prima dell’inizio del processo per il suo tentato omicidio. Ora che il figlio di Raffaele ha scoperto che quella sera c’era anche Jacopo, per mettere tutto a tacere l’avvocato offrirà dei soldi a Diego. Cosa farà lui? Accetterà la proposta rinunciando all’idea di dimostrare la sua innocenza? Problemi in arrivo anche per Alberto Palladini: il cattivissimo di Un posto al sole dovrà infatti affrontare difficoltà sul lavoro e la voglia di Clara di riscattarsi dalla sua situazione. Ci saranno poi nuovi arrivi al Caffè Vulcano, mentre Alex e Vittorio finalmente torneranno insieme.

Lunedì 2 dicembre

Alex e Vittorio hanno superato tutte le difficoltà e sono pronti a tornare insieme ma la presenza di Carla Parisi rischierà di minare il fragile equilibrio che stanno ricostruendo. Un malanno di stagione di Bianca sarà il pretesto per mostrare a Franco e Angela le difficoltà che sta vivendo sua figlia a scuola. I genitori saranno molto preoccupati. Intanto un piacevole equivoco porta all’assunzione del nuovo aiuto cuoco al Caffè Vulcano.

Martedì 3 dicembre

Marina sprona Alberto a risolvere l’emergenza che ha creato ai Cantieri, ignara dei problemi ben più gravi che stanno per abbattersi sul Palladini. La situazione di Bianca a scuola peggiora di giorno in giorno e crea stati d’ansia nella bambina, tanto che Franco e Angela sono costretti a prendere un’inaspettata decisione. Seguendo il consiglio di Vittorio, Alex cerca di mettere se stessa e la sua felicità al primo posto.

Mercoledì 4 dicembre

Fabrizio finalmente fa una proposta che stupisce Marina. Giulia e Angela si occupano di Clara, la domestica di Alberto, che è stata ingiustamente licenziata da Palladini. Duro scontro tra Alex e sua madre Rosaria: la ragazza è decisa a vivere una vita non più sacrificata solo per gli altri. Renato sta passando un momento di tristezza e depressione e Raffaele lo invita a ripensare a tutti i suoi ultimi comportamenti.

Giovedì 5 dicembre

Si avvicina il giorno dell’inizio del processo e Diego non sa se accettare o meno la proposta fatta dall’avvocato Leone ed è molto confuso. Marina conosce Sebastiano, lo zio di Fabrizio, e l’incontro promette sorprese. Angela e Marina fanno di tutto per convincere Clara a denunciare quanto subìto nella casa di Alberto Palladini.

Venerdì 6 dicembre

L’incontro con lo zio Sebastiano lascia Marina molto provata. Otello ha una discussione con la sua Teresa e questo lo mette di cattivo umore e si sfogherà con Renato. Intanto Silvia (Luisa Amatucci) scopre il talento e lo spirito di iniziativa di Samuel, il nuovo acquisto del Vulcano. Per scoprire tutte le novità di Un posto al sole l’appuntamento è dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.