Un posto al sole, Diego affronta Jacopo: cosa succede prima del processo

Un posto al sole: Diego è pronto al tutto per tutto per dimostrare la sua innocenza

Alla storia più complicata di sempre a Un posto al sole si aggiunge una certezza: Diego è sicuro che Jacopo Leone sia implicato nel tentato omicidio del padre. L’incontro tra i due al Caffè Vulcano ha fatto ricordare a Diego un dettaglio fondamentale della notte dell’incidente: l’inconfondibile suoneria del cellulare di Jacopo. Non appena sentito quel suono a Diego gli si è fatto tutto chiaro: anche quella notte il telefono ha squillato. Jacopo c’era quella notte e con molta probabilità è stato lui ad investire suo padre. Diego non può sapere però che il ragazzo ha già confessato tutto ai suoi genitori che, per il momento, hanno deciso di coprirlo. Leone è tornato a casa per cercare di rimettere insieme i pezzi della sua famiglia ma suo figlio è sempre più inquieto e non riesce a darsi pace per come sta andando la sua vita. Questa fragilità è evidente negli atteggiamenti di Jacopo e Diego l’ha intuito. Deve soltanto riuscire a tirare fuori quello che l’adolescente ha da dire, tanto più che l’inizio del processo è vicino.

Un posto al sole: Diego va da Jacopo. Il giovane crollerà e confesserà tutto?

Diego vuole dimostrare la sua innocenza e farà di tutto poiché questo avvenga. Deve però fare i conti con lo scetticismo di Niko e i timori di Raffaele per la sua salute mentale. Il padre vuole solo che suo figlio ricominci a vivere. Ma Diego è ossessionato da quanto è successo e, nella puntata di ieri, è andato ad affrontare Jacopo. Il ragazzo è apparso molto nervoso. Come reagirà? Confermerà i sospetti di Diego? Nei prossimi episodi di Un posto al Sole l’avvocato Leone farà un’importante proposta a Diego a pochi giorni dall’inizio del processo per patteggiamento. Cosa offrirà Leone in cambio del silenzio sul figlio?

Un posto al sole: la proposta di Leone

A pochi giorni dal processo Diego dovrà quindi riflettere molto bene sulla proposta di Leone. Chiamato a questa difficile decisione da prendere sulla sua vita, non può far altro che chiedere consiglio a suo padre Raffaele. Per sapere cosa offrirà Leone a Diego, se Jacopo confesserà o meno e su cosa deciderà il figlio di Raffaele non resta altro che seguire le prossime, imperdibili, puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.