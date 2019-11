Un posto al sole, importanti novità in arrivo per Diego: le anticipazioni

Diego grazie al nuovo lavoro verrà a conoscenza della verità

Diego è finalmente uscito di prigione e può riprende in mano la sua vita. Nelle prossime puntate di Un posto al sole lo vedremo infatti impegnato con il suo nuovo lavoro al Caffè Vulcano e questa cosa avrà grandi ripercussioni sulla vicenda in cui è implicato: il tentato omicidio dell’avvocato Leone. Il giovane Giordano è sempre stato l’unico sospettato per quanto avvenuto quella notte, ma le cose potrebbero cambiare. Suo padre Raffaele vive la situazione con grande angoscia perché non riesce a far nulla per aiutare il suo figlio prediletto. Lo vede apatico, nervoso e scontento anche se la notizia del nuovo lavoro ha portato un po’ di gioia a casa Giordano. Complice anche il ritorno anticipato di Patrizio che ha portato una ventata di allegria e di leggerezza. Ma cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole, ora che Diego ha finalmente un nuovo lavoro?

Un posto al sole: nuovi sospetti per il caso Leone

Sarà proprio questo nuovo impiego che condurrà Diego sulla strada della verità. Il ragazzo si imbatterà casualmente in qualcuno che potrebbe sapere molte cose su quanto avvenuto quella notte. Nelle prossime puntate Diego scoprirà qualcosa di scioccante: non è stato lui il responsabile del tentato omicidio di Leoni, c’era qualcun altro quella notte. E questa cosa diventerà per lui una vera e propria ossessione e vorrà dimostrare a tutti i costi di essere estraneo a fatti. Questo suo atteggiamento se da un lato è sì determinato, dall’altro desterà non poche preoccupazioni in suo padre Raffaele che non vorrebbe fai che suo figlio finisce in qualche guaio. Ma non solo lui: anche Niko è preoccupato e non saprà se dar peso a quanto ricorda suo cugino.

Un posto al sole: Diego è intenzionato a dimostrare la sua innocenza

Intanto il vero colpevole di tutto è ancora libero e al momento sembra averla fatta franca. Ma come reagirà Diego una volta che lo avrà scoperto? Le fragilità del ragazzo si scontreranno ancora una volta con una realtà dura e difficile da ribaltare. Diego ricorderà la dinamica di quella maledetta notte ma questo non vuol dire che sarà così facile dimostrare la sua innocenza. Per scoprire come andrà, non resta altro che seguire le prossime puntate di Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su RaiTre.