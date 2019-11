Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre: Diego ricorderà tutto

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre: Diego ricorderà qualcosa di importante su quella tragica notte

Le prossime puntate di Un posto al sole promettono di lasciare gli spettatori col fiato sospeso. Diego, uscito di prigione grazie al patteggiamento, tramite un incontro inaspettato riesce a ricordare un dettaglio fondamentale su tutta la vicenda che gli era sfuggito. Convinto che il vero responsabile sia a piede libero, il ragazzo farà di tutto per dimostrare la propria innocenza, destando la preoccupazione di Raffale e Niko. Vittorio sta tentando in tutti i modi di riconquistare Alex ma la ragazza è decisa a non cedere mentre Marina avrà un duplice confronto con Alberto e Fabrizio. Angela e Franco, preoccupati per Bianca, si scontrano con Giulia. Intanto Filippo e Serena cercano di riconquistare la normalità di coppia.

Lunedì 25 novembre

Diego ha finalmente un nuovo lavoro anche se questo suscita ansia in suo padre Raffaele. Confronto doppio in vista per Marina Giordano: la discussione con Fabrizio prenderà una piega inaspettata, mentre Alberto cercherà addirittura di riconquistare la fiducia della Regina dei Ghiacci. Andrea chiede l’aiuto di Silvia per comunicare una notizia che Arianna non prenderà per niente bene.

Martedì 26 novembre

Un inaspettato incontro al Caffè Vulcano fa riemergere in Diego un dettaglio fondamentale della notte in cui Leone è stato investito: il ragazzo sta oramai ricordando la dinamica dell’incidente. Le difficoltà scolastiche di Bianca portano a un accesso confronto in famiglia: genitori e nonni la pensano diversamente. A causa di Catello, Guido farà importanti rivelazioni.

Mercoledì 27 novembre

Diego si convince di aver finalmente individuato il responsabile del tentato omicidio dell’avvocato Leone ed è ossessionato dal dover dimostrare la sua innocenza. Mariella intanto aiuta Vittorio a riconquistare la sua Alex ma non sarà facile. Angela e Franco ignorano i consigli di Giulia sull’andamento scolastico di Bianca mentre la bambina è sempre più presa dal suo amichetto virtuale.

Giovedì 28 novembre

L’atteggiamento ossessivo di Diego preoccupa Niko e Raffaele che non sanno se dar peso ai ricordi del ragazzo. Giulia e Angela litigano a causa delle diverse vedute sull’educazione scolastica di Bianca. Il piano di riconquista di Vittorio per Alex, con la collaborazione di Mia e Mariella, sembra essere andato in fumo e il giovane del Bue è sempre più scoraggiato: come se non bastasse, arrivato in radio a un durissimo incontro-scontro con un cantante.

Venerdì 29 novembre

Vittorio ha un’altra idea geniale per riconquistare Alex e decide di coinvolgere il cantante conosciuto in radio. Diego riceve una strana proposta che non sa se accettare o meno. Filippo e Serena cercano di ritrovare l’armonia di coppia: Sartori in particolare vuole ritagliarsi dei momenti di intimità con la moglie, ma la sorte sembra avergli voltato simpaticamente le spalle. Per scoprire tutte le storie di Un posto al sole l’appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.