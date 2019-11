Un posto al sole, Vittorio vuole Alex: come la prenderà la ragazza

Un posto al sole: Vittorio aiuta Carla e vuole riavvicinarsi ad Alex

Vittorio del Bue sarà protagonista delle trame di questa settimana di programmazione di Un posto al sole. Il ragazzo si troverà ad assistere alla tremenda aggressione ai danni di Carla e quest’avvenimento farà scattare in lui una serie di nuove motivazioni. Vittorio capirà come la situazione della Parisi non sia affatto semplice e come sia fondamentale l’aiuto in casi del genere. Il suo comportamento in questa vicenda gli varrà l’ammirazione da parte di Michele Saviani che rimarrà piacevolmente stupito dalla maturità dimostrata dal giovane del Bue. Vittorio aiuterà Carla anche a riavvicinarsi alle proprie figlie anche se questo sarà un po’ più difficile data l’ostilità che Mia ed Alex sembrano dimostrare in un primo momento. Soprattutto Mia che è ignara, in un primo momento, di quanto sia successo.

Un posto al sole: Alex rifiuta il bacio di Vittorio

Vittorio prenderà a cuore la situazione familiare di Carla e, dopo che Mia scoprirà quanto successo a suo padre, farà di tutto per far incontrare alla Parisi le sue figlie. Nelle prossime puntate vedremo un incontro tra Mia e Carla davvero dolce e struggente: la piccola peste finalmente capirà qualcosa di più di grande di lei e accetterà l’amore incondizionato della persona che l’ha messa al mondo. Anche Alex si riavvicinerà a Carla e tutto questo per merito di Vittorio: il ragazzo ha finalmente capito che vuole stare con lei e tenterà di baciarla ma Alex si tirerà indietro, ancora scossa dal tradimento con Anita. Vittorio lo capirà e sarà costretto a confessare l’accaduto. Come reagirà Alex? Lo perdonerà?

Un posto al sole, problemi per Bianca a scuola: le anticipazioni

Non c’è solo la storia di Carla a tenere alta l’attenzione. Problemi anche per Bianca Boschi: la bambina sta incontrando sorprendenti difficoltà a scuola e questo sta preoccupando Franco e Angela, i suoi genitori. Nei prossimi episodi Angela si recherà a scuola per parlare con la maestra Gagliardi e scoprire cosa c’è che non va. Per sapere com andranno a finire tutte queste storie, non resta altro che non perdersi l’appuntamento giornaliero con Un posto al sole.