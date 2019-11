Un posto al sole, Carla aggredita: come reagirà e chi l’aiuterà

Un posto al sole, la brutale aggressione a Carla: chi l’aiuterà?

Un posto al sole si conferma sempre al passo con i tempi. La soap opera sta infatti trattando la discriminazione di genere in maniera intelligente: nell’ultima puntata è stata mostrata l’aggressione a Carla Parisi (Vittoria Schisano) che, dopo aver cambiato sesso, è tornata nella vita delle sue figlie Alex e Mia. La donna è stata oggetto di una brutale aggressione al Caffè Vulcano a opera di tre energumeni che hanno iniziato a importunarla, continuando anche fuori dal locale. Come andrà a finire? I tre uomini si sono avvicinati a Carla, strattonandola, e facendo dei commenti di cattivo gusto. La Parisi inizialmente non ha reagito ma la presenza dei tre uomini era sempre più sgradevole. Un posto al sole aveva già affrontato in maniera delicata il tema della sessualità di Carla: il discorso che Andrea aveva fatto a Mia, che non accettava questo cambiamento, è stato di una dolcezza, una delicatezza che conferma come sia giusto trattare certi temi in prima serata.

Un posto al sole: Vittorio in soccorso di Carla

Testimone suo malgrado di questa aggressione è stato Vittorio, l’ex ragazzo di Alex. Il ragazzo si trovava per caso a passare di lì e ha deciso di intervenire in difesa di Carla. Cosa succederà? Vittorio sarà in grado di difendere Carla da questi uomini? Nelle prossime puntate vedremo il giovane prendere molto a cuore la situazione della Parisi tanto da suscitare l’ammirazione di Michele, stupito dal comportamento così maturo dimostrato da Vittorio. Che sia un primo passo di riavvicinamento vero Alex? Certo, il del Bue ha molto da farsi perdonare e aiutare una persona vicina ad Alex potrebbe essere un buon modo per avere un contatto con la ragazza, Ma c’è di più, ne siamo sicuri: la storia di Carla toccherà molto la sensibilità di Vittorio.

Un posto al sole: Alex e Vittorio torneranno insieme?

Nelle prossime puntate di vedremo Vittorio che ce la metterà tutta per riconquistare la fiducia di Alex. Il giovane potrà contare anche su un’insospettabile alleata: la piccola Mia (Ludovica Nasti). E Alex in tutto questo come si comporterà? Darà una seconda possibilità a Vittorio dopo il tradimento con Anita? Per scoprirlo, non resta che guardare le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.