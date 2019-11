Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 novembre: Vittorio aiuterà Carla

Anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 novembre: Vittorio aiuterà Carla

Nuove trame che terranno gli spettatori incollati davanti allo schermo anche questa settimana a Un posto al sole. Diego è finalmente a casa e Leone tornerà dalla moglie per stare vicino a suo figlio Jacopo dopo quello che è successo. Ma non solo: questa settimana vedremo Carla Parisi in difficoltà che riceverà l’inaspettato aiuto di Vittorio. Il ragazzo darà una grande prova di maturità che lascerà tutti a bocca aperta. Vittorio è realmente dispiaciuto per quanto successo con Alex e farà di tutto per riconquistarla: la giovane Parisi cederà all’amore o manterrà il punto dopo quello che ha scoperto tra Vittorio e Anita? In tema d’amore, Serena, dopo essersi riconciliata con Filippo, farà a quest’ultimo un’importante proposta. Torna anche in scena la premiata ditta dei cattivi: Alberto Palladini, Roberto Ferri e Marina Giordano. Tra intrighi e vendette non ci sarà da stare tranquilli.

Lunedì 18 novembre

Vittorio è sconvolto dall’aggressione che ha subìto Carla e cercherà di coinvolgere Alex nella faccenda per aiutare suo padre. Inavvertitamente anche Mia scoprirà questa cosa e la reazione che potrebbe avere la bambina preoccupa Vittorio. Angela e Franco sono preoccupati per Bianca: potrebbe avere dei problemi a scuola con la vicepreside.

Martedì 19 novembre

Michele Saviani è piacevolmente sorpreso dal comportamento di Vittorio. Il ragazzo ha preso a cuore la situazione di Carla e cerca di farlo capire anche alle sue figlie. Bianca intanto ha problemi con la nuova maestra Gagliardi e questa cosa preoccupa non poco sua madre Angela. Mentre Giulia è sempre più infatuata di Marcello, Serena, dopo il momento di passione con Filippo, decide di fare a suo marito un’importante proposta.

Mercoledì 20 novembre

Carla, grazie all’aiuto di Vittorio, riesce finalmente a incontrare le sue figlie. Il giovane del Bue prova a baciare Alex ma la ragazza si ritrae. Sarà proprio Mia a metterci lo zampino e a propiziare una riconciliazione tra i due. Tra Bianca e la nuova maestra le cose non vanno affatto bene tanto che Angela decide di recarsi a scuola per parlare con lei e cercare di capire. Dopo aver letto alcuni documenti dei cantieri, Roberto intuisce che c’è qualcosa che non va: si precipita da Marina deciso ad affrontare Alberto Palladini, il responsabile di tutto.

Giovedì 21 novembre

Patrizio è deciso ad aiutare suo fratello Diego a venir fuori dalla depressione in cui l’ha portato il carcere. Per Aldo Leone è giunto il momento di tornare a casa dalla sua famiglia. Guai in vista per Alberto Palladini: non si può sfuggire a Roberto Ferri e l’avvocato Palladini adesso sarà costretto a dare conto della sua pessima gestione dei Cantieri. Vittorio confessa ad Alex di averla tradita con Anita ma è disposto a tutto pur di farsi perdonare.

Venerdì 22 novembre

Per risollevare la sua situazione, Alberto chiede a Clara di concedersi a un suo importante cliente ma la ragazza rifiuterà. Fabrizio torna da Marina intenzionato a riprendere la loro relazione. Intanto Patrizio sembra avere un’ottima idea per risollevare le sorti di Diego. Guido riceverà una bellissima notizia da Mariella. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su RaiTre.