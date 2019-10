Un posto al sole, Anita, Vittorio e Alex: il triangolo pericoloso

Un posto sole: il triangolo amoroso tra Anita, Vittorio e Alex

È di nuovo tempo di triangoli amorosi a Palazzo Palladini. I più affezionati ricorderanno gli storici triangoli amorosi di cui sono stati protagonisti Angela e Franco, rispettivamente con Alessandro Palladini e la dolce Gio’ Palumbo. Queste storie, diventate mitologia per chi segue Un posto al sole, hanno avuto tutte fortunatamente un lieto fine. C’è un nuovo triangolo che, in questi ultimi mesi, sta appassionando gli spettatori della soap napoletana. Stiamo parlando di quello formato da Vittorio, Anita e e Alex che per certi versi ricorda un po’ Gio’ Palumbo. Tutti ricorderanno la grande infatuazione di Vittorio per la rossa Anita, quanto lui le sia stato vicino nel rapporto con il suo ritrovato padre e di come le abbia tentate davvero tutte per riconquistarla. Durante questi tentativi Vittorio ha conosciuto Alex e ha intrecciato con lei una tenera storia d’amore, costellata, anche questa, dai problemi familiari della più grande delle sorelle Parisi. Ma quest’estate Anita è tornata alla carica e Vittorio non ha potuto far altro che cedere.

Vittorio e i suoi sentimenti per Alex e Anita

Il giovane Del Bue ha così mantenuto per alcuni mesi il piede in due scarpe: da una parte la travolgente passione per Anita, dall’altra il tenero sentimento per Alex. Fino a quando tutto questo non è scoppiato. Giunta alla radio per andare da Vittorio, Alex ascoltando una conversazione tra il suo ragazzo e Anita ha di colpo capito tutto. E ha piantato in asso il povero Vittorio senza dargli una spiegazione. Vichy Beef continua a brancolare nel buio non riuscendo a spiegarsi il gesto di Alex anche se, nelle ultime puntate, qualche sospetto gli è venuto. Cosa farà adesso che Anita è andata via dalla soap? Riuscirà finalmente a fare chiarezza nel suo cuore?

Un posto al sole, Alex tornerà da Vittorio?

E Alex cosa farà adesso che Anita è andata via e il suo Vittorio non avrà più tentazioni? Tornerà da lui come se nulla fosse successo oppure la storia tra i due è finita per sempre? Vittorio capirà i suoi errori? O forse Anita è stata solo un pretesto per allontanarsi da una situazione che non gli andava più? Difficile saperlo perché il giovane speaker si è chiuso in se stesso ed è sempre più insofferente, anche a casa. Non resta che seguire le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come andrà a finire questo triangolo amoroso all’ombra del Vesuvio.