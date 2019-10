Un posto al sole, Anita: Ludovica Bizzaglia lascia la soap

Ludovica Bizzaglia lascia Un posto al sole

La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri ha mostrato agli spettatori un saluto speciale. La rossa Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) croce e delizia di Vittorio del Bue (Amato D’Auria) si è congedata da Vichy Beef con un discorso strappalacrime. Nel messaggio di Anita c’era molto di più che un generico saluto al collega della radio; l’ultima scena ha dato proprio la sensazione che ci fosse qualcosa di non detto. Questa sensazione è stata confermata, nelle ore successive, via social dall’attrice interessata in un lungo post in cui ha ringraziato tutta la produzione napoletana. La Bizzaglia ha scritto su Instagram: “Grazie Anita, grazie per avermi salvata dal buio all’improvviso e per avermi regalato la luce più pura che potessi mai ricevere. Grazie per essere cresciuta con me e per avermi accompagnato in due anni così importanti, nuovi, intensi e travolgenti”. Dopo due anni di set la giovane attrice, oramai lanciata nel mondo della fiction italiana, abbandona Palazzo Palladini per nuove avventure.

Ludovica Bizzaglia dopo due anni intensi a Un posto al sole è pronta per nuovi progetti

Il personaggio di Anita Falco è entrato subito nel cuore della gente anche grazie all’interpretazione di Ludovica. Con una storia difficile sempre in bilico tra l’abisso e le stelle, tra la solitudine e l’amore, ha letteralmente stregato e fatto perdere la testa a Vittorio. Ora che è andata via possiamo dirlo con certezza: Anita sarà il grande amore di Vittorio per sempre. Lasciato Vittorio, la Bizzaglia è già pronta per nuove avventure: a breve la vedremo nella nuova web serie Una vita in bianco che verrà trasmessa online da Witty Tv insieme a Giulia de Lellis e a Luca Turco, ovvero Niko Poggi di Un posto al sole.

Un posto al sole: ora che Anita è andata via, Alex tornerà da Vittorio?

Anita è andata via lasciando un dolce ricordo in Vittorio. Troverà adesso pace il nostro speaker radiofonico preferito (dopo Michele Saviani!) tra le braccia di Alex? La saggia ragazza ce la farà a perdonarlo e a ricominciare una nuova relazione con lui, adesso che Anita è definitivamente partita? Non ci resta che seguire le appassionanti puntate di Un posto al sole per scoprirlo!