UPAS, parla Raffaele: “Io e Renato siamo come Totò e Peppino”

Un posto al sole, Patrizio Rispo è uno dei volti storici della soap opera napoletana

Presente sin dalla prima puntata, Patrizio Rispo alias Raffaele Giordano è uno dei volti più amati di Un posto al sole. Il suo personaggio ha attraversato tutte le storie della soap napoletana: è stato ricco, povero, occupato, disoccupato, imprenditore, padre, figlio, marito. Insomma tutto. Ventitré anni sono tanti e Patrizio Rispo ha assunto su di sé tutte le trasformazioni che possono accadere nella vita di un uomo. Negli ultimi tempi ha fornito una grande prova con la storia successa a Diego. La sua interpretazione della scena in carcere con il figlio è stata davvero bella ed ha emozionato tutti gli spettatori della soap. Soprattutto, è stato credibile. Cosa che raramente accade in un soap di così lunga durata. Patrizio, o meglio Raffaele, ha davvero sentito dentro di sé il peso di quella scena e l’ha restituita al pubblico in maniera magistrale.

Patrizio Rispo: “Con Renato ci capiamo al volo”

Nel corso di un’intervista radiofonica a R102, Rispo si è soffermato, tra le varie cose, sul suo rapporto con Renato Poggi, interpretato da Marzio Honorato. A loro è affidata la linea comica di Un posto al sole e i siparietti di cui sono protagonisti sono memorabili. “Come Totò e Peppino. Ci conosciamo da quarant’anni Marzio ed io e ci vogliamo bene, ci rispettiamo, ci divertiamo. Ci guardiamo negli occhi e ci capiamo. E lavorare insieme è un divertimento”. I due saranno protagonisti proprio nella settimana di Natale di un momento comico che riguarderà il futuro di Otello. D’altra parte questo sarà un bel Natale per Raffaele: Diego è a casa libero e innocente.

Un posto al sole e il supporto silenzioso di Ornella a Raffaele

Durante la chiacchierata, Patrizio Rispo ha speso parole di elogio anche per il personaggio di Ornella, interpretato da Marina Giulia Cavalli: “Per me è fondamentale, è il perno della famiglia. Il punto fermo alla mia follia. Tiene le fila di tutto anche sul set e per me è una compagna indispensabile”. E la complicità tra loro è evidente ed è uno dei segreti del successo di Un posto al sole.