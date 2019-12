Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 dicembre: Filippo nel panico

Un posto al sole, le anticipazioni fino al 27 dicembre: Viviana è a Napoli e sconvolge la serenità di Filippo

Ci siamo. Anche a Un posto al sole è arrivato il tanto atteso Natale e tra storie in sospeso, amori, rancori e tradimenti, anche gli abitanti del Palazzo più famoso d’Italia si preparano a festeggiarlo come si deve. I bambini di Palazzo Palladini saranno protagonisti di un dolce ricordo di natale, mentre Angela vivrà con tensione questi giorni. Andrea e Arianna partiranno per Londra per passare il Natale con Alice ed Elena. Otello non saprà dove andare e potrebbe ritrovarsi a casa di Renato mentre Silvia e Michele capiranno quanto lui e Teresa abbiano la testa dura. Settimana impegnativa anche a casa Sartori: Filippo e Serena vivranno un Natale molto intenso ma le sorprese sono dietro l’angolo e potrebbero minare la loro appena ritrovata armonia familiare.

Lunedì 23 dicembre

Lo scontro tra Giulia e Angela riguardo la questione di Clara si sta facendo sempre più duro: le due donne hanno opinioni molto diverse. Andrea riesce, finalmente, a convincere sua moglie Arianna a partire per passare il Natale a Londra e in aereo in due si troveranno di fianco un inaspettato passeggero. Incastrato da Raffale, Renato sta rischiando di ritrovarsi Otello come coinquilino.

Martedì 24 dicembre

A Palazzo Palladini è la Vigilia di Natale e tutti sono in fermento. Angela deve fare però i conti con gli imprevisti derivanti dal proprio mestiere. Silvia invece deve farsi una ragione della caparbietà di Otello e sua madre. Ferri, in pieno spirito natalizio, decide di sorprendere Serena con qualcosa di inaspettato. Bella Vigilia anche a casa Giordano: Raffaele si rende conto di avere vicino tutto ciò che ama.

Mercoledì 25 dicembre

I protagonisti della puntata di Natale saranno i piccolini della soap. Bianca e Jimmy, infatti, grazie a un cortocircuito temporale faranno un viaggio straordinario, scoprendo il vero senso della festa di Natale…

Giovedì 26 dicembre

Anche nel giorno di Santo Stefano l’atmosfera natalizia sembra non voler abbandonare Palazzo Palladini. A giovarne saranno Filippo e Serena che vivranno dei monti di grande armonia, intimità e passione, mettendo definitivamente il punto alla crisi che avevano attraversato.

Venerdì 27 dicembre

La serenità di Filippo è destinata ad avere vita breve. Un incontro inaspettato lo sconvolgerà: Viviana è a Napoli e alloggia nel B&B di Serena. L’uomo è nel panico. Verrà scoperto? Eugenio riceve un’importante proposta di lavoro che sarà motivo di scontro tra lui e Viola. Un ospite sconosciuto si intrufolerà a casa di Guido che, dopo averne scoperto l’identità, cercherà in tutti i modi di fermare i piani di Mariella. Natale con Un posto al sole vi aspetta tutti i giorni dalle ore 20.45 su Rai Tre.