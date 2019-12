Un posto al sole, Diego è libero grazie a Jacopo: ecco la sua nuova vita

Un posto al sole: Jacopo finalmente decide di confessare la sua colpa

Puntata emozionante l’ultima di Un posto al sole. Jacopo Leone, dopo un confronto con Diego, Raffaele ed Eugenio, decide di assumersi le sue responsabilità, confessando il tentato omicidio del padre. Per Diego è la fine dell’incubo che lo ha tormentato nell’ultimo periodo e che è culminato con il carcere. Dopo l’ossessione per Beatrice, lo stalking, le liti con Leone e l’accusa di aver tentato di ucciderlo, ora per Diego sembra tutto finito. I tasselli del puzzle sono tornati, lentamente, al loro posto. Manca l’ultimo decisivo atto: la confessione di Jacopo davanti alle autorità giudiziarie. L’adolescente sembra aver convinto anche Aldo e Delia che questa sia un’azione necessaria. Soprattutto Aldo che non era per niente d’accordo con i propositi del figlio e che farà di tutto per proteggerlo.

Un posto al sole, Diego può ricominciare una nuova vita: cosa farà il ragazzo

Con la confessione di Jacopo e le rassicurazioni di Eugenio per il quale la libertà è solo una questione burocratica, Diego può finalmente pensare al suo futuro. E alla nuova vita che lo attende dopo mesi di buio. Cosa farà il ragazzo adesso? Di sicuro si godrà il Natale in famiglia con il ritorno di Viola e del piccolo Antonio. Suo padre Raffaele farà di tutto per far sì che suo figlio riacquisti la serenità perduta. Sarà un Natale bello in casa Giordano e la famiglia sarà tutta riunita a festeggiare la libertà ritrovata di Diego.

Un posto al sole, il Natale è arrivato: come lo passeranno i personaggi

Aria di Natale a Palazzo Palladini e non tutti lo passeranno allo stesso modo. Se per Diego si prospetta un bel Natale, lo stesso non si può dire per la famiglia Leone. Andrea e Arianna sono ancora in crisi ma le anticipazioni ci dicono che lo chef riuscirà a convincere sua moglie a seguirlo a Londra. Come andrà a finire tra Alberto e Clara? La ragazza sarà abbastanza forte da continuare la sua battaglia contro il terribile avvocato? Per scoprirlo e per passare il Natale insieme non perdete le prossime puntate di Un posto al sole.