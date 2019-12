Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre: Diego non patteggia

Un posto al sole, le anticipazioni fino al 20 dicembre: Diego rifiuta il patteggiamento

La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole promette storie emozionanti. Ci sarà una clamorosa svolta nel processo contro Diego: il ragazzo infatti si rifiuterà di patteggiare. Questa scelta cambierà tutto e il giovane Giordano sarà pronto a ricominciare una nuova vita anche grazie all’effetto della sua famiglia. A Palazzo Palladini torneranno infatti Eugenio, Viola e il piccolo Antonio, tutti insieme per festeggiare il Natale e per stare vicini a Diego. La situazione di Alberto Palladini è sempre più a rischio e l’uomo non esiterà a fare delle pressioni a Clara pur di ottenere i suoi scopi. Andrea e Arianna sono sempre più distanti nei progetti di vita e d’amore, mentre Serena è completamente presa dalla gestione del suo B&B. Silvia e Michele non sanno cosa fare con Otello.

Lunedì 16 dicembre

A casa Giordano sono tutti riuniti: Ornella, Raffaele, Patrizio, Eugenio, Viola e il piccolo Antonio. Aspettano l’inizio del processo per il tentato omicidio di Leone e avranno una clamorosa sorpresa: Diego ha deciso di rinunciare al patteggiamento. Questo suo atteggiamento, però, indispone il giudice e il PM. Otello va via di casa e prende in affitto una stanza nel B&B di Serena.

Martedì 17 dicembre

Diego è a un passo dalla fine del suo incubo giudiziario: la verità sta finalmente per essere svelata. Nonostante le perplessità di Giulia, Angela e Susanna riescono a convincere Clara a denunciare Alberto. La presenza di Otello rischia di creare non pochi problemi a Serena e agli ospiti stranieri del suo B&B.

Mercoledì 18 dicembre

Per Diego è l’ora della verità: il ragazzo finalmente scopre il suo destino ed è pronto a ricominciare una nuova vita anche grazie al sostegno della sua famiglia. Il comportamento di Otello mette in apprensione Michele e Silvia e proprio quando i due credevano di aver trovato una soluzione, la situazione precipita drammaticamente.

Giovedì 19 dicembre

La denuncia di Clara nei confronti di Alberto rischia di riportare alla luce vecchi rancori che sembravano sopiti. L’avvocato Palladini sta facendo di tutto per far cedere i nervi di Clara. Andrea, sempre più deciso a dare una svolta alla sua vita, cerca di coinvolgere Arianna in questa sua nuova sfida ma la donna non è entusiasta quanto lui e teme il cambiamento. Al B&B Filippo e Serena devono destreggiarsi e far fronte all’ingombrante presenza di Otello.

Venerdì 20 dicembre

Clara entra in crisi profonda a causa delle pressioni di Alberto. Serena e Filippo decidono di affrontare la questione Otello chiedendo l’aiuto di Silvia e Michele. La scelta di Arianna di non partire per Londra, metterà Andrea in seria crisi e davanti a una decisione importante. Per sapere quale sarà, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda da lunedì a venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.