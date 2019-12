Un posto al sole, Clara decide cosa fare con Alberto: le anticipazioni

Un posto al sole, Alberto Palladini potrebbe di nuovo finire nei guai

Amato, temuto, odiato e di sicuro uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. Stiamo parlando di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), il cattivissimo della soap di Rai Tre. Sempre al centro di trame e affari loschi, questa volta Alberto rischia grosso: Clara, la sua ex governante, potrebbe addirittura arrivare a denunciarlo. Ma cosa è successo? Palladini avrebbe cercato di convincere Clara a concedersi a un suo cliente per ripagare un affare ai Cantieri andato male. Il fatto ha scosso di molto la ragazza che ha dovuto subire anche l’ingiusto licenziamento da parte dell’avvocato. Ma adesso Clara ha un’arma: può, anzi deve, denunciare Alberto per quanto successo. Dopo essere arrivata al centro di ascolto, Angela sta facendo di tutto per provare a convincere la ragazza a sporgere querela nei confronti dell’odiato Alberto. Tanto più che la stessa Angela ha dei motivi personali di risentimento che hanno radici nel passato.

Un posto al sole, Clara denuncerà Alberto: le anticipazioni

Questa sarà una storia in cui le donne saranno protagoniste. Se come già sappiamo Angela sta spingendo affinché Clara denunci Alberto, le anticipazioni dei prossimi episodi ci raccontano anche di una Susanna in prima linea. Nonostante il le remore e il parere contrario di Giulia, Angela e Susanna riusciranno a convincere Clara a denunciare Alberto. La reazione dell’avvocato ovviamente non tarderà ad arrivare, sentendo minacciata la sua reputazione. I prossimi episodi saranno un susseguirsi di piccole guerre messe in atto che porteranno alla luce vecchi rancori. C’è da star sicuri che Alberto non eviterà di fare pressione alla ragazza con tutti i mezzi che ha a disposizione.

Un posto al sole: cosa succede questa settimana?

Settimana ricca di avvenimenti questa a Palazzo Palladini e dintorni: oltre la questione che riguarda Alberto ci sarà anche l’inizio del processo a Diego. Brutta settimana anche per quanto riguarda Otello: i suoi rapporti con Silvia e Michele si vanno logorando sempre di più e l’ex vigile prenderà una decisione inaspettata. Serena ha finalmente avviato la sua attività: arriveranno i clienti? Per saperlo non perdete per prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.