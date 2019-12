Un posto al sole, guai in arrivo per Alberto Palladini: ecco cosa farà Clara

Un posto al sole: Alberto Palladini dovrà affrontare una lunga serie di problemi

Si preannunciano tempi duri per il cattivissimo di Un posto al sole, Alberto Palladini. Tra la gestione dei Cantieri e quella dell’affaire Clara, nelle prossime puntate l’avvocato avrà un bel filo da torcere. Proprio ieri abbiamo visto che addirittura Marina Giordano è arrivata a spronarlo. Alberto sembra infatti in crisi perché Valerio Viscardi pare sia intenzionato a cedere le sue quote dei cantieri. E questo potrebbe essere un bel problema per lui: la presenza, seppur virtuale, di Valerio ai Cantieri gli consentiva un ampio margine di manovra. Un margine che, come abbiamo visto, l’avvocato non ha saputo interpretare al meglio dato quello che è successo con Cipriani. Cosa farà Alberto se Valerio dovesse vendere le sue azioni dei Cantieri? Di sicuro non vedrebbe di buon occhio l’ingresso di un socio esterno che potrebbe restringere il suo spazio di azione e libertà. Da un altro lato, Alberto deve stare attento al pressing che la coppia Ferri-Marina potrà esercitare su di lui.

Alberto non immagina le conseguenze di quello che è successo con Clara

Ma c’è anche un’altra questione che sta lasciando tutti con il fiato sospeso. Che cosa farà Clara, la sua domestica? Denuncerà Alberto per quanto successo a casa sua? Il fatto oramai è diventato di dominio pubblico, nel senso che sia Angela sia Giulia ne sono venute a conoscenza al Centro parlando con sua madre prima e con Clara poi. Nelle prossime puntate vedremo come le due donne faranno di tutto per convincere la ragazza a denunciare Alberto per ciò che è successo. Sicuramente sarà dura convincerla e nei prossimi episodi Giulia e Angela ce la metteranno tutta per riuscire nel loro intento e per fare giustizia. Come reagirà Clara? Avrà il coraggio di querelare Alberto?

Come si comporterà Clara? E Alberto come la prenderà?

In tutto questo al momento l’avvocato Palladini neanche immagina cosa si stia smuovendo alle sue spalle e le conseguenze che potrebbero avere i suoi comportamenti. Nelle prossime puntate Clara dovrà prendere una decisione molto importante per la sua vita e il sostegno delle persone che ha vicino, sarà fondamentale. E Alberto dovrà affrontare la realtà sia personale sia lavorativa. Per scoprire se Clara avrà il coraggio per mettersi contro Alberto Palladini, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.