Marina Giulia Cavalli di Un posto al sole a Live-Non è la d’Urso per parlare della figlia morta

Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole, è stata protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso di domenica 13 ottobre. L’attrice è intervenuta per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a soli 21 anni per via di una brutta malattia. A distanza di tempo Marina Giulia è riuscita ad entrare in contatto con la figlia dall’aldilà. Un risvolto che ha sicuramente cambiato la vita della Cavalli e che l’ha aiutata ad affrontare in un’ottica diversa questa grave perdita. La 58enne – che ha avuto la figlia dal collega Roberto Alpi, il celebre Ettore di Centovetrine – si è prima affidata ad una psicoterapeuta e poi ha trovato conforto nella scrittura automatica di Stefania, la moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri.

Il racconto di Marina Giulia Cavalli a Live-Non è la d’Urso

“Sono qui perché voglio dare un messaggio di sostegno a tutte le persone che stanno affrontando il mio stesso dolore. Voglio dire a tutti che i nostri cari sono qui vicino a noi, che ci parlano”, ha premesso Marina Giulia Cavalli a Live-Non è la d’Urso. “Non c’è nessuno che ci può aiutare se non i nostri figli, che ci sono e ci parlano”, ha puntualizzato la star di Un posto al sole. “Quando mia figlia è morta ho cercato uno psicoterapeuta su consiglio di amici. Mi sono affidata a Roberta, un’esperta di Roma, che mi ha consigliato la scrittura automatica. Per sette mesi ho avuto il piacere di parlare con Arianna, mia figlia. Poi, però, non sono più riuscita ad andare avanti perché sono terrena”, ha aggiunto la Cavalli.

Marina Giulia Cavalli e l’incontro con la moglie di Frano Gatti

“Ho conosciuto Stefania che mi ha messo in contatto con mia figlia”, ha puntualizzato Marina Giulia Cavalli. La moglie di Franco Gatti è una sorta di medium che ha dei contatti con le persone defunte, da prima della morte del figlio Alessio avvenuta nel 2013. Quando è in collegamento con qualcuno di loro comincia a scrivere ininterrottamente, con una grafia che non è la sua, e senza pensare a quello che sta scrivendo. Stefania, anche lei presente a Live-Non è la d’Urso, ha così mostrato uno stralcio della lettera che ha scritto con l’aiuto della figlia di Marina Giulia Cavalli e Roberto Alpi. La giovane, come mostrato nel filmato, ha invitato la madre a vivere la sua vita e a non penare per la sua scomparsa.