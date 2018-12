Un posto al sole, Marina Giulia Cavalli: “Mia figlia mi scrive dall’aldilà”

Un posto al sole: parla l’attrice che interpreta la dottoressa Ornella Bruni

Un posto al sole. Ad essere intervistata stavolta dal settimanale Dipiu è Marina Giulia Cavalli, la nota dottoressa Bruni nella soap di Rai Tre. L’attrice che interpreta Ornella, moglie di Raffaele Giordano e mamma di Viola e Patrizio, si lascia andare ad un racconto struggente di cui pochi erano a conoscenza. “Per chi ha perduto un proprio caro le festività sono sempre un momento difficile. Io, nonostante non abbia più accanto a me il più grande amore della mia vita, mia figlia, ho una certezza: Arianna è sempre con me”. Dunque, per chiunque non conoscesse la triste storia di Marina Giulia Cavalli, meglio conosciuta come la dottoressa Bruni, in questo articolo si potrà apprendere qualcosa in più. L’attrice, tre anni fa ha visto completamente stravolgere la sua vita. Arianna, sua figlia, ha perso la vita a causa della leucemia. Aveva solo 21 anni e, davanti ad un male di questo calibro, niente e nessuno ha potuto impedire quel che poi è accaduto.

L’Ornella di Un posto al sole racconta l’insopportabile e indescrivibile dolore per la perdita della giovane figlia

Continua il suo racconta l’Ornella Bruni di Un posto al sole: “Durante il periodo della malattia, ho spesso urlato verso Dio: “Prendi me, fai vivere mia figlia..lascia qui Arianna!”. Certi dolori sono insopportabili e apparentemente inspiegabili”. Dopodiché l’attrice rivela un particolare che lascia interdetti i lettori tutti: “Arianna mi scrive dall’aldilà. Ho imparato anche a sentire la sua voce attraverso un registratore”. A quel punto la giornalista le pone una domanda che verrebbe spontanea a chiunque leggesse tali dichiarazioni: “Ha mai pensato che tutto questo derivi dalla sua suggestione?”. La Cavalli risponde con assoluta fermezza: “Me lo sono chiesto, ma non ho dubbi. Ricevo tanti segnali da mia figlia e non cosa la gente possa pensare di me dopo questo racconto ma, questa è la realtà dei fatti!”.

Marina Giulia Cavalli lancia un appello a tutte quelle persone che hanno perso un caro

Per concludere, dopo vari racconti sulla presenza della figlia Arianna, l’attrice ci tiene a lanciare come una sorta di appello per tutte quelle persone che hanno perso dei figli, genitori o comunque una persona cara. “Voglio che le persone che hanno perso i propri cari sappiano che ci sono dei modi per mettersi in contatto con i defunti e che loro sono vicini a noi sempre. Sono in un posto meraviglioso, pieno di amore. Non dobbiamo avere paura di quello che c’è dopo”. Alla fine della lunga e commovente intervista, Marina dice: “Io sono serena, perché l’ho ritrovata dopo averla perduta!”.