UPAS, parla Beatrice: “Nei prossimi mesi ne succederanno di tutti i colori”

Un posto al sole, le rivelazioni importanti di Beatrice sul suo futuro con Aldo Leone

Beatrice è una dei personaggi più controversi di Un posto al sole. O la si ama o la si odia. Ragazza sfortunata in amore o squallida arrivista? Quando si parla di lei, le opinioni sono sempre contrastanti. Ce la ricordiamo tutti, collaboratrice di ferro allo studio Henriquez mentre il povero Niko era totalmente ammaliato da lei. Poi la crisi con Henriquez, la collaborazione con il nuovo studio di Niko e Susanna, il processo con Elena e la storia con Diego che tanti problemi sta causando ancora al ragazzo. In quest’ultimo anno Beatrice ha intrecciato una relazione extra coniugale con l’avvocato Aldo Leone e anche qui i commenti nei confronti della ragazza non sono stati molto teneri. Insomma, non c’è pace per il personaggio interpretato da Marina Crialesi, calabrese di trent’anni, che presta il volto a Beatrice da oramai tre stagioni di Un posto al sole.

Le anticipazioni di Beatrice sul suo rapporto con Aldo Leone

In una bellissima intervista rilasciata a Vero TV, Marina Crialesi si è lasciata sfuggire qualche dettaglio su ciò che succederà nei prossimi mesi a Un posto al sole: “Il mio personaggio, complesso e duro, scombussola un po’ la vita di tutti, compresa la sua. Ne succederanno veramente delle belle, saranno mesi intensi e pieni di colpi di scena. Posso solo dire che almeno per un po’ Beatrice si allontanerà dall’avvocato Aldo Leone”. Chissà quali strade prenderà la ragazza dopo che Leone ha deciso di lasciarla per ritornare con sua moglie e difendere suo figlio Jacopo. Resta ancora da vedere come andrà a finire il processo a carico di Diego e quale direzione prenderanno le vite dei protagonisti. Sui colpi di scena andiamo sul sicuro: Un posto al sole ci ha abituati!

Marina e le altre: la nuova generazione di attrici di Un posto al sole

Nel corso dell’intervista Marina Crialesi ha parlato anche del rapporto con le colleghe di set, soprattutto con le più giovani: “Con Agnese Lorenzini (Susanna) siamo vicine di casa e condividiamo tutto. Sono rimasta in contatto con Giulia Schiavo, che interpretava Vera, poi ho legato con Maria Maurigi alias Alex. In realtà vado d’accordo con tutti, è bello che la nuova generazione di attori si fonda con quella degli storici. Per noi giovani è una grande opportunità lavorare con bravi professionisti, possono insegnarti tanto”. Vecchia e nuova guardia vi aspetta con Un posto al sole tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.