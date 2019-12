Un posto al sole, processo a Diego e la reazione di Patrizio: le anticipazioni

Si avvicina il momento della verità per Diego e Aldo Leone

Oramai ci siamo. A Un posto al sole sta per iniziare il processo contro Diego che ha patteggiato per il tentato omicidio dell’avvocato Leone. Il colpevole è in realtà un altro, ovvero Jacopo il figlio di Aldo ma l’avvocato è stato anche protagonista di un tentativo di corruzione nei confronti di Diego. Nelle scorse puntate ha infatti offerto al ragazzo un’ingente somma di denaro in cambio del suo silenzio. Come l’ha presa Diego? Certo il soldi sono sempre soldi e possono fare comodo soprattutto nella situazione in cui si trova il giovane Giordano. La scelta che dovrà compiere sarà quindi una scelta difficile che potrebbe condizionare tutta la sua vita. Sopratutto per una cosa che non ha commesso. Il dilemma di Diego è quindi duplice: fregarsene della giustizia e pensare solo a se stesso? Oppure stare nel giusto ma rinunciare a tanti soldi che potrebbero dargli respiro? Nelle prossime puntate ne sapremo di più, visto che il processo entrerà nel vivo.

Un posto al sole: tensioni in famiglia Giordano prima del processo

Cosa succede a casa Giordano mentre il processo inizia? Tensione tra Patrizio e Diego dopo l’ultimo incontro con Leone. Il fratello minore capisce le ragioni del maggiore ma fa difficoltà a pensare che Diego possa rovinarsi così e deciderà di intervenire. Ma nascondere qualcosa a Raffaele è impossibile: l’uomo infatti percepisce che tutti e due i suoi figli gli stanno nascondendo qualcosa. E il non poter intervenire lo fa stare male. Nei prossimi episodi l’atteggiamento di Patrizio sarà molto sospetto tanto da generare in Raffaele la certezza che stia tramando qualcosa. Come reagirà il portiere di Palazzo Palladini all’ennesimo litigio con i suoi figli? In un momento così delicato a casa dovrebbe esserci almeno armonia.

Un posto al sole: l’incontro che scuoterà Diego

Pochi istanti prima del processo accadrà qualcosa che colpirà profondamente Diego: un incontro particolare con un ricordo del passato che credeva sepolto, lo scuoterà dal torpore e lo metterà di fronte alla realtà in maniera molto più chiara. Chi incontrerà Diego? E soprattutto, cosa gli dirà? Per scoprirlo, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.