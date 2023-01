Upas, bacio gay fra Sasà e Castrese: feroci critiche, web diviso

I telespettatori dovrebbero essere ormai stra-abituati a vedere nella tv italiana rappresentazioni LGBT friendly. Dal Grande Fratello Vip a È sempre mezzogiorno, passando per Storie Italiane e Oggi è un altro giorno, personaggi e scene di natura queer sono ormai all’ordine del giorno e non fanno nemmeno più scalpore come un tempo (per fortuna!). Eppure, c’è una parte di pubblico ancora arroccata in posizioni ormai obsolete che ancora si scandalizza quando assiste a innocenti manifestazioni di affetto fra due uomini, come accaduto nelle scorse ore su Rai Tre.

Nel corso di una puntata di Un posto al sole trasmessa nella serata di ieri, lunedì 2 gennaio, è infatti andata in onda una scena che ha diviso non poco gli spettatori, pur trattandosi di un innocente (e ormai inflazionato) bacio gay fra due personaggi. I protagonisti di questa scena, romantica e assolutamente innocente, sono stati i due personaggi di Sasà Cerruti (Cosimo Alberti) e Castrese Altieri (Peppe Romano).

Un po’ di contesto: il personaggio di Salvatore Cerruti/Sasà è stato da poco lasciato dal suo fidanzato e da tempo cerca un nuovo amore. Sasà conoscerà presto tale “Bufalotto sensibile” via chat, una persona dall’identità misteriosa con la quale inizierà una fitta e intensa corrispondenza online. Ben presto però la verità verrà a galla e lo svelamento della vera identità di Bufalotto (Castrese, per l’appunto) servirà a Sasà per cogliere la palla al balzo e scambiare con il suo “love affair” un bacio appasionato.

La scena dello scambio fra i due attori, neanche a dirlo, ha creato una forte divisione fra i fan della soap. Da un lato, fra i più “progressisti” c’è chi ha applaudito la scelta della produzione, che ha deciso di tornare a parlare di amore omosex senza filtri bacchettoni. Dall’altro, ci sono molti altri utenti del web rimasti molto scottati da questa scena, per così dire, controcorrente.

Su Twitter, come spesso accade in questi casi, il dibattito si è infiammato. L’utente Simona, in risposta a chi su Instagram criticava lo show per aver “turbato i minori”, ha cinguettato imbestialita: “Ma mi spiegate una cosa ma come é possibile che un bacio turba un minore?“. Su Instagram, sotto al post di una pagina fan, si è nel frattempo scatenato l’inferno. Sono tanti, infatti, i commenti dei telespettatori indispettiti per aver dovuto assistere ad un bacio gay nel preserale: “Che schifo!” e “Potete evitare questi baci” sono solo alcuni dei messaggi omofobi apparsi, sparsi in mezzo ad una marea di altri commenti in realtà ben più positivi.