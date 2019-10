Upas, Arturo è morto: le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci

Muore Arturo, il padre di Marina, uno dei personaggi più amati

La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, 9 ottobre 2019, ha visto la morte di Arturo. La notizia ha rattristato molto i fan della fiction napoletana che, fin dalla sua prima apparizione, sono stati subito conquistati da questo personaggio. Il merito è stato dell’interpretazione che ne ha dato Massimiliano Jacolucci, esperto attore di teatro, che ha fatto del padre dell’algida Marina Giordano una figura di rara dolcezza capace di far sciogliere anche la Regina di Ghiaccio dei Cantieri Palladini. Anche la storia che gli autori hanno creato per il suo personaggio ha appassionato molto: Arturo era un sindacalista dalla parte dei più deboli, è stato accusato ingiustamente di omicidio e ha dovuto abbandonare la sua famiglia. Torna a Napoli, dopo anni di latitanza, e oramai in fin di vita per dare l‘ultimo saluto all’amata figlia. Una storia ben scritta che ha fatto emergere un lato inedito della Giordano.

L’attore che interpreta Arturo è stato letteralmente sommerso di messaggi da parte dei fan di Upas

Da ieri sera l’attore Massimiliano Jacolucci è stato inondato di messaggi di stima e affetto da parte degli appassionati della fiction, tanto che, impossibilitato a rispondere a tutti, ha affidato a Facebook i suoi ringraziamenti. Ha scritto sul suo profilo ufficiale: ” Sono sommerso dalle centinaia di messaggi che sono arrivati e che continuano ad arrivare. Tutto questo affetto che mi state dimostrando dà un senso al mio lavoro ed è per questo che l’ho sempre amato. Non so se riuscirò a rispondere a tutti ma prometto che ci proverò. Anche io come voi amo Arturo perché mi ha dato la possibilità di arrivare fino a voi e di conoscere le vostre storie; prometto che ci rivedremo presto”.

Cosa farà sua figlia nelle prossime puntate?

La reazione di Marina non è ancora chiara. Continuerà a cercare l’uomo per colpa del quale suo padre è stato ingiustamente condannato? E Fabrizio Rosato come si comporterà ora che non c’è più nessuno che possa accusarlo? E la storia d’amore tra Marina e Fabrizio come continuerà? Queste sono le domande a cui dovranno rispondere le prossime puntate di Un posto al sole.