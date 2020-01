Uomini e Donne Zarino e Basciano insieme, Jack: “Ci sono rimasto male”, l’invito

Alessandro Zarino e Alessandro Basciano amici dopo Uomini e Donne: una giornata col piccolo Nicolò

Dopo Uomini e Donne Alessandro Zarino sembra aver instaurato un importante rapporto di amicizia con un altro corteggiatore della trasmissione: parliamo di Alessandro Basciano che – come senz’altro ricorderete – corteggiava Giulia Quattrociocche e sarebbe dovuto diventare tronista. A parlare di quest’amicizia, o meglio a far intendere che il rapporto è diventato forte è stato Zarino parlando del fatto che ha passato una giornata con lui e con suo figlio Nicolò: “Abbiamo passato una mezza giornata io e il mio amico Alessandro Basciano con il piccolo Nicolò – queste le sue parole su Instagram –. Che spettacolo quel bambino!”. Parliamo di rapporto stretto proprio perché una mezza giornata non la si condivide con il figlio di qualcuno se con questo qualcuno non c’è un certo tipo di confidenza.

Uomini e Donne, Zarino e Basciano senza Jack: “Ci sono rimasto male!”

La storia pubblicata da Zarino è stata vista da Jack Vanore che è da ancor prima di Uomini e Donne amico di Basciano: “O vi sto antipatico o avevate una fifa mostruosa di fare una brutta figura assieme a me – queste le sue parole –! Ci sono rimasto male!”. Pare che Jack ci sia rimasto male per non essere stato invitato, anche se insomma i toni erano molto leggeri e quasi scherzosi. Roba da influencer e social addicted insomma, con tanto di risposta da parte di Basciano sempre sui social.

UeD, la sfida di Basciano a Jack: “Sei tu che manchi all’appello!”

“Io e Ale non ci siamo potuti andare ad allenare insieme questa mattina – ha precisato Alessandro –. Domani lo faremo, e ricordati una cosa: questa volta non si scherza perché ho trovato Alessandro in formissima come sempre, io sto stra in forma, di conseguenza ti aspettiamo. La sfida è partita, quindi sei tu che manchi all’appello!”. Social e gym addicted, aggiungiamo, con noi che ovviamente guardiamo e ci incuriosiamo perché sapete bene che è più interessante ciò che accade fuori da Uomini e Donne, ciò che non si può vedere in Tv insomma, rispetto a ciò che invece vediamo ogni giorno. Pensate solo al Trono Over e capirete cosa vogliam dire!