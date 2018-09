Uomini e Donne, la stoccata di Vittoria Deganello ad Antonella Fiordelisi (ex corteggiatrice di Mattia Marciano): “Poveraccia”

L’esperienza a Uomini e Donne per Vittoria Deganello è finita ormai da tempo eppure, ad oggi, l’ex fidanzata di Mattia Marciano sembra voglia ancora togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Contro chi ce l’ha Vittoria? La persona in questione è una ragazza, si chiama Antonella Fiordelisi, ed è un ex corteggiatrice di Mattia. Quest’ultima, proprio in questi giorni, aveva fatto delle stories menzionando il suo percorso a Uomini e Donne. In merito a Marciano, inoltre, Antonella aveva sottolineato di essere stata molto interessata al tronista ai tempi e di aver creduto veramente che tra di loro potesse nascere qualcosa.

Il fatto che la ragazza abbia detto di vedersi bene in coppia con l’ex tronista napoletano, però, pare aver infastidito molto la Deganello. Qualche ora fa, infatti, quando le hanno chiesto su Instagram cosa pensasse delle risposte date dalla sua ex “rivale” (sulla sua esperienza al Trono Classico e su Mattia), Vittoria, senza troppi giri di parole, ha commentato scrivendo: “Poveraccia“. Noi, ovviamente, non sappiamo quali siano i veri motivi che hanno spinto la ragazza ad esprimersi così contro Antonella. Semplice gelosia? Fastidio? O forse c’è dell’altro?

Uomini e Donne: è finita tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello

La prima a parlare della fine della storia con Mattia Marciano è stata proprio Vittoria Deganello. Incomprensioni e incompatibilità caratteriali, stando a quando da lei raccontato su Instagram stories, avrebbero spinto i due a chiudere definitivamente la loro relazione. Qualche giorno dopo, sempre sui social, è anche arrivata la versione di Mattia. “Quando una storia finisce significa che c’erano dei problemi” ha dichiarato l’ex tronista “Abbiamo fatto il possibile per superarli ma non ci siamo riusciti, almeno per il momento, e quindi è meglio se stiamo un po’ separati”.