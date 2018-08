Uomini e Donne oggi: Mattia Marciano parla della rottura con Vittoria

Uomini e Donne oggi: le parole di Mattia Marciano sulla rottura con Vittoria Deganello

Mattia Marciano ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con Vittoria Deganello. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dell’addio all’ex corteggiatrice in una diretta su Instagram, dove ha evitato di fornire dettagli sulla vicenda. Il dentista campano è stato piuttosto vago sulla questione, ma non ha escluso un eventuale ritorno di fiamma. Del resto Mattia e Vittoria hanno vissuto un momento di crisi già qualche tempo fa per poi tornare insieme poco prima dell’estate. “Non so se è una rottura definitiva, ma momentaneamente io e Vittoria non stiamo insieme, perché stare insieme adesso come stavamo non era produttivo né per me né per lei. Quindi abbiamo preso questa decisione per il bene di entrambi”, ha chiarito l’ex corteggiatore di Desirée Popper.

“Non facciamo finta di esserci lasciati per visibilità, è una cosa che non mi appartiene. Non giocherei mai sulla mia storia e sui miei sentimenti per notorietà, non l’ho fatto quando stavamo insieme, figuriamoci adesso. Con Vittoria ci siamo sentiti, ci siamo parlati, e le cose adesso stanno così. Non voglio entrare nei dettagli, non sp…….rò mai né me né lei. Quando una storia finisce significa che c’erano dei problemi, abbiamo fatto il possibile per superarli ma non ci siamo riusciti, almeno per il momento, e quindi è meglio se stiamo un po’ separati”, ha aggiunto il 27enne.

Uomini e Donne, Mattia: Vittoria smentisce le voci di tradimento

Nelle ultime ore, invece, Vittoria Deganello ha smentito le presunte voci di tradimento da parte di Mattia Marciano. La studentessa di Verona ha puntualizzato che la storia non è di certo finita per una mancanza di rispetto da parte del giovane. Tra i due c’erano altri problemi, come ad esempio la lontananza che portava la coppia a litigare più del previsto.