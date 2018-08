Uomini e Donne Gossip, Vittoria Deganello fa chiarezza sulle voci di tradimento di Mattia Marciano: tutta la verità dell’ex corteggiatrice

Nella giornata di ieri Vittoria Deganello è sbucata su Instagram con un intervento che ha fatto rizzare le orecchie a molti fan. In tanti hanno infatti pensato che dietro la rottura con il tronista uscente di Uomini e Donne Mattia Marciano ci fossero dei tradimenti. Le voci si sono diffuse in fretta, fatto che ha costretto l’ex corteggiatrice a intervenire una seconda volta sulla vicenda, raccontando la sua verità. Ma quali sono state le parole che hanno fatto credere a un comportamento non proprio da galantuomo di Marciano? “Una donna può anche non sapere alcune cose. Ma il suo sesto senso non sbaglia mai!”. Questa la massima di Vittoria che ha innescato il chiacchiericcio…

Le voci si sono propagate in un attimo tra i follower (“Puzza di corna”, “Trattasi di corna”…). Circostanza che ha spinto la Deganello ha esporsi ulteriormente sulla questione. “Allora, prima che le cose vengano travisate – fa sapere Vittoria in una serie di Instagram Stories – e che ognuno fa i suoi pensieri in base alle frasi che io ho scritto… e vedendo le vostre risposte in cui avete immaginato che io avessi avuto delle sensazioni, ovvero che Mattia m’avesse tradito e io avessi le corna e che quindi l’ho lasciato… Il motivo non è questo”. L’ex corteggiatrice spiega poi a che cosa si riferivano le sue esternazioni: “Le mie sensazioni, i miei sesti sensi, non erano riferiti a quello (tradimento, ndr), ma ad altre cose in base al nostro rapporto. Quindi, mi dispiace che abbiate pensato questo, soprattutto che avete raffigurato lui come una persona di m..da”.

Uomini e Donne Gossip, Mattia Marciano non ha tradito Vittoria. L’ex corteggiatrice: “Era un semplice sfogo riferito ad altri lati del rapporto”

“Non mi riferivo assolutamente a questo, ma ad altro – prosegue la Deganello-. Ché poi quelli sono problemi nostri, interni, era un semplice sfogo ed era appunto riferito ad altri lati della fine del nostro rapporto”. Marciano dunque non ha tradito Vittoria e i motivi della rottura della coppia sono da ricercare altrove, in ‘altri lati del rapporto’.