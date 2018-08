Uomini e Donne News, Vittoria Deganello consiglia le donne: “Fidatevi del…”. I fan, dopo le parole dell’ex corteggiatrice, diventano inquieti… Mattia Marciano ha tradito?

Pochi giorni fa Vittoria Deganello sbucava su Instagram e dava la notizia che la sua storia con il tronista uscente di Uomini e Donne Mattia Marciano era arrivata al capolinea. L’ex corteggiatrice non ha voluto scendere nei dettagli della rottura durante l’annuncio. Ancor più ermetico è stato Marciano che, dopo l’addio sentimentale, ha solo scritto un post Instragam criptico, relativo al silenzio e alla riflessione. Per il resto tutto è taciuto fino ad oggi, quando la Deganello è riapparsa su social pubblicando un paio di Instagram Stories e un post che ha reso inquieti i suoi tanti follower. In molti infatti, dietro a quanto dichiarato dalla ragazza, hanno sentito “puzza di corna”…

“Una donna può anche non sapere alcune cose. Ma il suo sesto senso non sbaglia mai!!”. Queste le parole di Vittoria scritte nel post Instagram. Lo stesso concetto lo ha ribadito in un paio di Stories, sostenendo che le donne in generale dovrebbero fidarsi di più del loro istinto. Dopo quanto pubblicato diversi follower hanno dibattuto su che cosa intendesse dire l’ex corteggiatrice con quelle due frasi. E in non pochi sono arrivati a pensare che dietro la fine della rapida love story con Marciano ci possa essere un tradimento. “Mi viene da pensare che ci sono state delle corna…”, “Ti senti tradita vero? Immaginavo, delusione”, “Trattasi di corna”, “Sento puzza di corna”… Questi i commenti di alcuni fan che subito hanno pensato a un tradimento.

Uomini e Donne News: il silenzio di Mattia Marciano dopo la fine della love story con Vittoria

Vittoria, al momento, non ha detto una parola né ha dato smentita ad alcun commento sopracitato. Figuriamoci Mattia che dopo che è trapelata la notizia della rottura non ha detto nulla. L’unica sua reazione pubblica è stata far emergere una risposta ‘indiretta’ qualche giorno fa: un post Instagram con il solo commento “Tutto qui…silenzio”, a corredo di uno scatto in cui si è ritratto solitario su una spiaggia. Si attendono ulteriori dettagli in merito alla fine della love story. E si spera anche che la voce di tradimento sia presto smentita dai diretti interessati.