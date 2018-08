Uomini e Donne Mattia Marciano, arriva la prima reazione dopo l’annuncio dell’addio di Vittoria: lo stato d’animo dell’ex tronista

Pochi giorni fa Vittoria Deganello rompeva il silenzio sulla sua relazione sentimentale con Mattia Marciano, confidandosi ai suoi fan di Instagram: “Io e Mattia, al momento, non stiamo più insieme”. Marciano, dal canto suo, non ha lasciato trapelare nulla sopo l’annuncio. Poche ore fa, però, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a farsi vivo sui social (la prima reazione dopo la rottura) con uno scatto eloquente e una didascalia altrettanto significativa del momento che sta vivendo. Da notare come il napoletano non si sia affidato a sfoghi infiniti, a lunghi post strappalacrime o altro di tal genere. D’altra parte non è il tipo…

Mattia solo su una battigia, il mare che bacia il sole durante un tramonto nostalgico (impossibile non ravvisare l’analogia con il tramonto della sua love story) e tre parole per descrive il periodo che sta passando: “Tutto qui… Silenzio”. Si tratta del riassunto del post che ha fatto campeggiare l’ex tronista sulla sua bacheca Instagram; un post che arriva dopo l’annuncio, dato da Vittoria, della fine della sua love story. Certo la Deganello non è nominata direttamente. Ed è anche certo che non c’è alcun riferimento alla conclusione della relazione. Ma lo stato d’animo che Mattia ha voluto trasmettere non può che essere riconducibile a quanto sta vivendo sentimentalmente. Dunque, silenzio e spazio alla riflessione. Le parole arriveranno più avanti…

Uomini e Donne: Marciano e Vittoria si sono lasciati, le reazioni dei fan

I fan di Mattia si sono divisi su quanto accaduto. C’è chi ha apprezzato il silenzio tenuto dall’ex tronista, chi no, chi non ha perso l’occasione di pronunciare sentenze maliziose e chi invece gli ha augurato il meglio. In sintesi, ecco quattro interventi che riassumo il sentire dei suoi seguaci: “Con il tuo silenzio hai detto tutto… 😘”, “Si si, meglio che stai zitto”, Per fortuna che vi siete lasciati.. era inutile fare delle foto false da finti innamorati!, “Forse doveva andare così e basta! Oppure tornate assieme, chi lo sa! Comunque sia, vai avanti, forza, la vita è sola una, goditi il meglio di te”…