Uomini e Donne: Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati VIDEO

Uomini e Donne: Mattia e Vittoria non stanno più insieme

È finita tra Mattia e Vittoria di Uomini e Donne. A dare l’annuncio l’ex corteggiatrice del Trono Classico, attraverso una serie di storie su Instagram. La Deganello, in vacanza in Sardegna da sola, ha svelato che non è più fidanzata con l’ex tronista napoletano. Il motivo della rottura? Una serie di incomprensioni e di modi di vedere la vita totalmente diversi, come spiegato da Vittoria Deganello nel video che trovate più in basso. La studentessa di Verona ha voluto parlare per rispetto dei suoi follower che l’hanno sempre sostenuta e incoraggiata. Al momento in cui scriviamo, invece, nessuna dichiarazione è giunta da Mattia Marciano: per ora l’ex corteggiatore di Desirée Popper resta in silenzio. Intanto Vittoria ha tolto il “segui” al profilo Instagram di Mattia: un segno che sembra lasciare poche possibilità ad un eventuale ritorno di fiamma.

Uomini e Donne: Mattia e Vittoria erano in crisi già da mesi

In realtà l’addio tra Vittoria e Mattia non ha stupito più di tanto il pubblico di Uomini e Donne. Qualche mese fa i due hanno ammesso di aver avuto una crisi e che la distanza geografica (lei a Verona, lui a Napoli) ha ingigantito i problemi. L’ex coppia aveva poi rivelato che quel momento difficile era stato superato, tanto che qualche settimana fa sono volati alle Seychelles con Valentina Vignali e Stefano Laudoni. Ma evidentemente quel viaggio non è bastato e per ora Mattia Marciano e Vittoria Deganello hanno deciso di dividere le loro strade.