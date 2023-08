Uomini e Donne, vile affronto a Lavinia: la reazione di Corvino è top

L’ex tronista riceve una triste provocazione e Alessio non se ne resta in silenzio, ma stende con eleganza l’hater

Un vile attacco quello riservato a Lavinia Mauro di Uomini e Donne nelle scorse ore. Alessio Corvino non se n’è rimasto in silenzio, anzi ha prontamente reagito per difendere la fidanzata. L’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha rimesso al suo posto un hater sui social network in modo elegante. Infatti è riuscito, con poche e semplici parole, a demolire chi ha riservato questo commento di cattivo gusto.

“E questa cia gli attacchi di panico?”, ha scritto tra i commenti di un post di Lavinia Mauro su Instagram questo hater. E la grammatica, a quanto pare, non è il suo forte. Questo il dettaglio che ha fatto subito notare Corvino, a cui tale attacco non è passato inosservato. L’ex corteggiatore ha reagito per prendere le difese della sua fidanzata stendendo l’hater: “C’ha al massimo non cia… ma non penso neanche questo sia il tuo vero problema, hai appena dimostrato di averne di più gravi”.

Con molta eleganza, Alessio Corvino ha decisamente stroncato l’hater e il suo triste attacco. L’ex corteggiatore di UeD non è riuscito a starsene in silenzio di fronte a questo cattivo commento legato a una situazione delicata di Lavinia Mauro. Dentro lo studio di Canale 5 è stato spesso accusato, insieme al rivela Alessio Campoli, di non sostenere l’ex tronista nelle sue difficoltà.

Ma oggi Alessio sta dimostrando giorno dopo giorno ciò che il pubblico di Canale 5 ha sempre percepito. Infatti, la loro è attualmente l’unica coppia rimasta in piedi dell’edizione che si è appena conclusa.

Uomini e Donne: Lavinia e Alessio uniti e innamorati

Ogni giorno Lavinia e Alessio condividono momenti che li ritraggono insieme. I due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi si stanno godendo i primi mesi di relazione e tutto sembra procedere a gonfie vele. Durante il percorso sul Trono, Lavinia aveva spesso lamentato di non riuscire a supporto il supporto sperato dei suoi corteggiatori.

Oggi Corvino le sta dimostrando quanto ci tiene davvero a lei, dettaglio che molti telespettatori avevano già compreso. Proprio grazie a questo percorso nel celebre dating show del pomeriggio di Canale 5, Lavinia è riuscita a superare molte delle sue paure. Lei stessa a fine esperienza l’ha ammesso, ricevendo il sostegno dei presenti in studio, che hanno iniziato a sventolare tanti ventagli.

Questo oggetto è stato un po’ il simbolo del percorso di Lavinia Mauro sul Trono. L’ex tronista, ogni volta che si agitava, utilizzava il suo ventaglio per controllarsi. Così è entrata nel cuore del pubblico, non nascondendosi dietro nessuna maschera e mostrandosi per quella che è. Per questo oggi l’attacco sulle sue crisi di panico rappresenta un vile messaggio di un cosiddetto leone da tastiera.