Uomini e Donne versione Vip: “Donne dello spettacolo già contattate”

Pare che personaggi noti sarebbero in contatto con la redazione per avviare un percorso in un adattamento del tutto nuovo per lo storico show di Maria De Filippi

Arriverà davvero Uomini e Donne Vip? Pare molto presto! Ormai da tempo si parla dell’arrivo sul piccolo schermo di una versione dello storico programma di Maria De Filippi con volti noti nel mondo dello spettacolo. In questi anni, è capitato che la redazione decidesse di far salire sul Trono personaggi non del tutto sconosciuti in tv. Ad esempio, Andrea Cerioli aveva preso parte al Grande Fratello prima di approdare nello show del pomeriggio di Canale 5. Ma ora sembra che sia in preparazione una versione super Vip del programma.

Dopo Temptation Island e il GF, anche la famosa trasmissione di tronisti, dame e cavalieri starebbe preparando la grande novità. Diverso tempo fa, si parlava del posizionamento in prima serata di questa nuova versione. Nel frattempo, pare che qualche volto noto sia già in contatto con la redazione per avviare un percorso sull’ambito Trono. A lanciare tale indiscrezione oggi ci pensa Amedeo Venza, che si dichiara sicuro dell’arrivo di questa grande novità.

“È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip! Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio”

Come potrebbe accogliere il pubblico di Canale 5 la versione Vip? I telespettatori sperano sempre di trovare dei volti nuovi, un po’ i ragazzi della porta accanto, nello show di Maria De Filippi. Ma va precisato che questi personaggi famosi non andrebbero a rubare spazio alla classica versione. Infatti, come già anticipato mesi fa, si stava pensando di non mandare in onda la novità nel pomeriggio, bensì in prima serata.

Sarebbe un colpaccio per Mediaset, pronta a regalare ai propri telespettatori nuovi programmi. Maria De Filippi risulta per Canale 5 una garanzia. Basta osservare i dati di ascolti tv che la ‘Queen’ riesce a ottenere con tutte le sue trasmissione, partendo da Tu Sì Que Vales finendo al famosissimo e amatissimo C’è Posta per Te.

Uomini e Donne è già finito in prima serata in passato. Alcune scelte dei tronisti, gli scorsi anni, sono appunto state trasmesse nel prime time, anziché durante il pomeriggio. Questa estate, Canale 5 le ha riproposte con una versione Speciale, cancellata poco dopo. Ora non resta che attendere per scoprire se ci sarà arriverà oppure no la versione Vip a breve.