Uomini e Donne, Veronica e l’attesa verità: “Non ero innamorata”

Uomini e Donne, Veroncia Burchielli finalmente svela la sua verità sul ‘no’ dato ad Alessandro Zarino

Veronica Burchielli, diventa da poco tronista a Uomini e Donne, si lascia andare in una nuova intervista. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino rivela sul settimanale del noto programma come sta attualmente. Scendendo nel dettaglio, ammette di aver vissuto dei giorni molto intensi e un po’ confusi subito dopo il suo ‘no’ alla scelta di Alessandro. Resta per lei l’amaro in bocca per come si è concluso il percorso precedente. Ora per lei l’emozione è tanta, in quanto sta iniziando un nuovo capitolo della sua vita e ancora deve comunque metabolizzare quanto accaduto. Veronica si dichiara chiaramente felice per questa opportunità che Maria De Filippi ha scelto di darle, in quanto può trovare il finale che sperava. Quando la conduttrice le ha chiesto di salire sul trono, la Burchielli confessa di non averci capito più niente. Il suo primo pensiero è andato ai nonni, i quali hanno poi reagito molto bene a quanto accaduto. Nonostante tutto, non ha alcun rimpianto per ciò che ha fatto per dimostrare il suo interesse a Zarino.

“Non rinnego nulla perché ho provato a essere quella che voleva, la persona di cui lui aveva bisogno”, rivela Veronica su Uomini e Donne Magazine. Ed ecco che spiega il motivo per cui ha deciso di rispondere ‘no’ alla scelta di Alessandro. “Per la prima volta in vita mia ho dato retta alle mie sensazioni. Gli avrei detto di ‘sì’ per tenerlo con me, per paura del dopo, ma perché non pensare che posso meritarmi qualcosa di meglio? Quella a cui ho preso parte credo sia stata la scelta meno emozionante di tutta la storia della trasmissione”, ammette la nuova tronista. Al centro dello studio, Veronica non ha visto Zarino per nulla emozionato o preoccupato di perderla. A detta della Burchielli, Alessandro l’avrebbe sottovalutata “e queste sono state le conseguenze”.

Uomini e Donne: Veronica non cancella Alessandro, ma si prepara per la nuova esperienza

Adesso davanti a sé ha una nuova esperienza da affrontare. Spera che ne esca qualcosa di buono, un percorso concreto. Al momento si dichiara libera emotivamente, in quanto non si sentiva innamorata di Alessandro. Ammette che c’era un sentimento, ma non era sufficiente per uscire insieme. Non cancella Zarino in un giorno, ma pensa che i corteggiatori sapranno trovare dello spazio nel suo cuore. Lei, intanto, promette che sarà sé stessa.