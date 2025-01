Uomini e Donne, Veronica: “Lì ho sofferto di un disturbo alimentare”

Il Trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne è stato proprio un flop. A differenza di quello di Martina De Ioannon, questo è stato un percorso che ha attirato l’attenzione solo nel momento in cui è caduta la maschera. L’ex tronista stava prendendo in giro tutti, comprese le sue corteggiatrici Veronica Fedele, Amal Kamal e Mary Chiaro. Dopo la scoperta delle varie bugie e dei sotterfugi, le tre ex rivali sono diventate grandi amiche. Tramite un video condiviso su TikTok, Veronica ha spiegato di aver accusato dei disturbi alimentari proprio durante la sua esperienza nello studio di Canale 5.

Un percorso, nel dating show di Maria De Filippi, che si è concluso per la Fedele e le altre due corteggiatrici in modo deludente, con Michele smascherato e costretto a scusarsi. Ma a nulla sono servite le sue scuse lontano dalle luci dei riflettori, in quanto Veronica e Amal hanno preferito voltare definitivamente pagina. Dai loro racconti sui social network è uscito fuori un altro dettaglio sconcertate: pare che l’ex tronista riservasse alla Fedele commenti negativi sul suo aspetto fisico.

La stessa Veronica dopo UeD, tramite TikTok, ha svelato di aver preso molti chili durante la sua esperienza nel programma. Il motivo? Non è riuscita a gestire stress e ansia all’interno della trasmissione. “Ho saputo che Michele ha fatto commenti poco carini sul mio aumento di peso. Lui, che si fingeva un insicuro, ha manipolato, usato e giudicato il corpo di una donna che stava lì a corteggiarlo”, ha tuonato l’ormai ex corteggiatrice.

La Fedele ha trovato difficoltà a girare questo nuovo video, ma si è comunque data da fare in quanto crede che sia giusto far sapere ai telespettatori cosa le è successo. Infatti, l’ex corteggiatrice crede che il suo racconto, su un tema così delicato, possa aiutare chi sta vivendo una situazione simile:

“Io durante il mio percorso a Uomini e Donne ho sofferto di un disturbo alimentare. Mi abbuffavo in maniera compulsiva e nervosa, e questo mi ha portato a prendere diversi chili”

Veronica ha assicurato di aver affrontato “episodi di fame incontrollata”, che rappresentavano “uno sfogo perché non riuscivo a gestire le emozioni”. L’ex corteggiatrice, nel suo caso, si trovava in un contesto particolare e non sapeva come gestire bene il tutto. Allo stesso tempo, la Fedele non ne parlava con nessuno, finché la situazione è diventata evidente e si è sentita in imbarazzo, visto che si trovava sotto le luci dei riflettori.

L’ex corteggiatrice ha, inoltre, ammesso di non aver mai avuto “un rapporto sereno con il cibo“. Con questo, ci ha tenuto a precisare di essere consapevole del suo problema e di non avere di certo bisogno di commenti negativi sul suo aspetto fisico, come “hai preso dei chili” e “sei ingrassata”. “Ho ancora tutti i vestiti che non mi entrano”, ha spiegato Veronica. Ora ha deciso di iniziare un percorso con dei professionisti. Alla fine, ha concluso il suo racconto invitando tutti a parlare con tatto e gentilezza e a fermarsi a riflettere sulle motivazioni legate al cambiamento fisico di una persona.