Uomini e Donne, Veronica e Zarino in cattivi rapporti? Nuove frecciatine

Veronica Burchielli riserva nuove frecciatine ad Alessandro Zarino. L’ex tronista di Uomini e Donne risponde ad alcune domande dei fan sulle Storie di Instagram e si ritrova a commentare delle dichiarazioni sull’ex fidanzato. La loro storia, nata nel programma di Maria De Filippi, non è durata molto. I due hanno trascorso momenti sereni insieme, tanto che avevano pensato di andare a convivere. Ma, dopo un misterioso silenzio sui social, la Burchielli ha annunciato che la sua storia d’amore con Zarino è finita. Uno sfogo molto lungo quello a cui ha dato vita, sul suo account ufficiale, Veronica. Da parte di entrambi, però, non ci sono mai state delle precise spiegazioni sulla fine di questa relazione. L’ormai ex coppia del Trono Classico ha preferito mantenere il silenzio sui motivi che hanno causato la rottura. Nonostante ciò, la Burchielli ha comunque confessato di aver fatto tanto per tentare di tenere in piedi la storia. Per i fan è stato impossibile non notare la sofferenza di Veronica. Ed ecco che ora lancia chiare frecciatine all’ex Zarino!

Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino: lei lancia nuove frecciatine

“Ne so qualcosa, ne so qualcosa. Sì, in effetti, gliel’ho tolto anche io”, risponde così Veronica a un utente, che le fa sapere di aver tolto il follow a Zarino su Instagram perché sul suo profilo ci sarebbe troppo “sport e pubblicità”. La Burchielli, rispondendo a questo messaggio, dichiara inoltre che i fan rappresentano per lei la sua seconda famiglia. Sono tanti coloro che hanno supportato l’ex tronista quando è avvenuta la rottura con Alessandro. Anche un altro utente le fa sapere di aver smesso di seguire Zarino sul social e Veronica risponde con un’altra frecciatina. In questo caso, pubblica qualche faccina. Non finisce qui, però. La Burchielli risponde ad altri commenti riguardanti Alessandro!

Veronica Burchielli di Uomini e Donne, nuovo commento su Alessandro Zarino

“Zarino troppo pieno di sé. Ok bel fesico, ma… Fly down, le donne siamo noi”, questo è un altro messaggio che riceve Veronica Burchielli da parte di un fan. “Proud girl”, risponde la Burchielli, condividendo un selfie che la ritrae con l’occhiolino e con il pollice alzato. In questo modo, l’ex tronista vuole far intendere, sicuramente, di essere d’accordo con l’opinione di questo utente. Probabilmente da parte di Zarino non ci sarà alcuna risposta, ma Veronica fa capire che i loro rapporti non sono buoni.