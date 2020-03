Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono lasciati. Il lungo post dell’ex tronista: “Non siamo più una coppia. Ci ho provato tanto… Non sto bene”

Altra coppia che scoppia in casa Uomini e Donne. Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono detti addio. A renderlo noto è stata la stessa ex tronista, consegnando un lungo post ai suoi fan Instagram che da tempo avevano notato che qualcosa non funzionava tra i due giovani. Da quanto si evince pare che chi ha creduto meno alla relazione sia stato Zarino. Tuttavia Veronica ha precisato di non rinnegare nulla. Inoltre ha aggiunto di “averci provato tanto”. Ma evidente gli sforzi sono stati vani.

“Sono stata molto assente, ho avuto bisogno per pensare e vivermi delle emozioni”, esordisce Veronica che subito dopo spiega che con Alessandro è finita: “Non riesco a fingere che tutto vada bene e non riesco a mostrarmi spensierata e allegra. In realtà non sto bene”. A questo punto l’ex tronista fa sapere di rivolgersi a tutti i fan che hanno seguito la love story con Zarino, ricordando di aver promesso che, laddove ci sarebbero state news sulla sua situazione sentimentale, l’avrebbe immediatamente reso noto. Quel momento è arrivato. “Siamo nati come coppia pubblica e quindi è giusto che voi sappiate…”

Uomini e Donne: “La strada di Alessandro si è divisa dalla mia”

Veronica spiega di non aver detto nulla fino ad oggi visto che “non è il momento più adatto”, riferendosi a quel che sta accadendo in Italia per via del coronavirus. Ma anche perché fino a a poco fa “non c’era niente di certo”. Ora invece sì: “Adesso è stata presa una decisione”: l’addio. “Non siete sciocchi”, ha detto la Burchielli riferendosi ai fan, “Vi siete accorti che qualcosa in realtà non andava. La strada di Alessandro si è divisa dalla mia, non siamo più una coppia; è stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene e nel male. Nonostante tutto… sono felice di aver conosciuto la sua famiglia.” Infine una chiosa che lascia intendere che sia stato Zarino più che Veronica a non aver creduto fino in fondo alla love story: “Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto. Che io ho provato tanto. I motivi della rottura rimarranno privati.”